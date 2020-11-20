مخطط وكالة أنباء هاوار 20-11-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

- مجموعة من المغتربين نظّموا أنفسهم في المهجر وأطلقوا على أنفسهم " براتي" لتصبح فيما بعد جمعية تقوم بتقديم المساعدات لأهالي ناحيتهم في الوطن (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضحت الرئيسة المشركة لاتحاد المعلّمين في ناحية الدرباسية أنّ طلب ENKS في إلغاء مناهج الإدارة الذاتية مرفوض ويخدم أعداء الشعب الكردي، منوّهة أنّهم سيحاربون كلّ من يحاول إلغاء اللّغة الكردية في مناطق الإدارة الذاتية (مرفق بالصور والفيديو).

- تشهد قرى في ريف مدينة منبج، تقع بالقرب من المناطق التي تحتلّها تركيا شمال سوريا عمليات قصف متكررة تشنها المجموعات المرتزقة التابعة لجيش الاحتلال التركي، وفي الغالب يكون المدنيون من أبناء المنطقة هم ضحية القصف المتكرر(مرفق بالصور والفيديو).

- تنظّم لجنة تعليم المجتمع الديمقراطي حفلة توزيع شهادات مستويات اللغة الكردية في صالة عفرين بمدينة حلب في الساعة 14:00(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- قالت نيلوفر كوج إن الدولة التركية الفاشية تعيش آخر مراحلها، ويجب ألا يساهم أي طرف في إطالة عمرها، وأضافت أن العالم أجمع يرى أن الدولة التركية تعيش أزمة كبيرة إلا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يتجاهل هذه الحقيقة (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضح عضو المجلس الإداري في البيت الإيزيدي أن الاعتراف بإدارة شنكال حق دستوري وعلى الحكومة العراقية والدول الكبرى الاعتراف بها، وأكد أن المؤامرة المحاكة على الإيزيديين هي مؤامرة على كافة الكرد (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- انتقد عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الكردي السوري كيلو عيسى، زيارة المجلس الوطني الكردي(ENKS) إلى تركيا، ولفت إلى أن تركيا تستخدم (ENKS) لإضفاء الشرعية على احتلال شمال وشرق سوريا (مرفق بالصور والفيديو).

- قال الرئيس المشترك لمجلس دير الزور المدني، غسان اليوسف، إن الإدارة المدنية في دير الزور تتعرض لاستهداف مخطط ومعدّ مسبقًا بعد بدء عجلة الإنجاز والتطوير على مختلف الصعد في هذه الجغرافية (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- ينظّم مؤتمر ستار في حلب فعالية لأطفال دار الأيتام وأطفال الشّهداء بمناسبة يوم الطفل العالمي، وذلك في ساحة الجبانات في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود في الساعة 13:00 (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- تستعد الإدارة العامة للبيئة في إقليم الفرات لزراعة قرابة النصف مليون شجرة هذا العام في الإقليم وذلك عبر عدة حملات تشجير(مرفق بالصور والفيديو).

- أطلق مبادرته الإنسانية والاجتماعية لمساعدة الفقراء على مواجهة قسوة الحياة في ظل الحرب والظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA