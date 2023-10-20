مخطط وكالة أنباء هاوار 20-10-2023

أكد أحد ممثلي حزب الحداثة والديمقراطية لسورية في شمال وشرق سوريا إبراهيم الثلاج، على دعمه للحملة العالمية التي أطلقت لحرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية، وأوضح: "الحملة رد الشعوب على المؤامرة الدولية"(مرفق بالصور والفيديو).

ترك وظيفته لدى حكومة دمشق لأنه رأى فيها الفساد والظلم، وانضم إلى قوى الأمن الداخلي ليصبح مثالاً في الالتزام وأداء واجبه الوطني(مرفق بالصور والفيديو).

بعد ستة أعوام على تحريرها، تحوّلت مدينة الرقة إلى رمز لشعب شمال وشرق سوريا وتطورت على جميع الصعد، العسكرية والخدمية والسياسية(مرفق بالصور والفيديو).

يصادف اليوم 20 تشرين الأول، ذكرى إبرام اتفاقية أضنة بين حكومة دمشق والاحتلال التركي عام 1998، والتي استغلتها دولة الاحتلال ولا تزال، لتحقيق أطماعها، فكيف أثّرت هذه الاتفاقية على سوريا؟ وما خطط دولة الاحتلال المشابهة لظروف تلك الاتفاقية في هذا التوقيت؟(مرفق بالصور).

أوضح ممثل الإدارة الذاتية في أوروبا، والرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية أن هناك مساعٍ للوصول بعلاقات الإدارة الذاتية الخارجية إلى مستوى الاعتراف بكيانها السياسي وقالا: "لقد فتح قرار كتالونيا الأبواب السياسية والدبلوماسية، كما أن الاعتراف بالإدارة الذاتية أصبح الآن مدرجاً على جدول أعمال برلمان الباسك"(مرفق بالصور والفيديو).

أكدت مريم إبراهيم الرئيسة المشتركة لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل، والشاهدة على مجازر داعش بحق النساء في الرقة، أنها اختارت نهج النضال والمقاومة والثأر للنساء، لضرب أفكار داعش الرامية إلى كسر إرادة المرأة وإقصائها وإلغاء دورها(مرفق بالصور والفيديو).

تستمر فعالية الاعتصام المطالبة بحرية القائد عبدالله اوجلان أمام مبنى مفوضية اللاجئين للامم المتحدة في مدينة قامشلو، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور)

يشيع أهالي مدينة الحسكة جثمان الشهيد المقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية محمد صالح الخليف وذلك في مزار الشهيد دجوار بقرية داودية بمدينة في مدينة الحسكة في تمام 11.00 ويقدم الأهالي واجب العزاء لذوي الشهيد في الخيمة التي تنصب في ناحية تل براك، الساعة 17.00(مرفق بالصور والفيديو).

يدلي مجلس شباب سوريا الديمقراطية بياناً تضامناً مع الحملة العالمية " الحرية لأوجلان و الحل للقضية الكردية " وذلك في تمام الساعة 12.00 في حديقة 4 نيسان بمدينة الحسكة (مرفق بالصور والفيديو).

يشيع أهالي مقاطعة الشهباء ومهجري عفرين، جثمان المقاتل في وحدات حماية الشعب باهوز حلب إلى مثواه الأخير في مزار شهداء مقاومة العصر، الساعة 12.30 (مرفق بالصور والفيديو).

ينصب مجلس عوائل الشهداء في مدينة حلب خيمة عزاء أمام منزل الشهيد علي عبدالله وذلك لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد من قبل أعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية وأهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية، في الساعة 13:00.(مرفق بالصور والفيديو).​​​​​​​