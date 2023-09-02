مخطط وكالة أنباء هاوار 2 – 9 - 2023

أكد أهالي مدينة ديرك أن تبنّي فلسفة القائد عبد الله أوجلان وانتهاجها هو تبنّي الحرية والديمقراطية للشعوب، وتنديداً بسياسات العزلة والتعذيب أكدوا التزامهم وارتباطهم بشعار "لا حياة بدون القائد" حتى تحقيق حريته الجسدية. (مرفق بالفيديو والصور)

أكد وجيه عشيرة شمر عطية العامودي الشمري، أن جميع أبناء عشيرة شمر يدعمون ويقفون جنباً إلى جنب مع قوات سوريا الديمقراطية أمام المخططات التي تستهدف أمن واستقرار شمال وشرق سوريا، وقال: "مستعدون للقضاء على جميع محاولات زعزعة الأمن جنباً إلى جنب مع أبنائنا في قسد".(مرفق بالفيديو والصور)

أوصلت دائرة المياه في ديرك 7 آبار، بتيار كهربائي (دائم)، في مسعى لحل مشكلة انقطاع مياه الشرب عن عدد من أحياء الناحية. (مرفق بالفيديو والصور)

يهيّئ "أهلاً سمسم"، الأجواء للأطفال من عمر (3 إلى 8 أعوام)، لتنشئتهم تنشئة سليمة ضمن بيئة ملائمة تساعدهم على تنمية مهاراتهم العقلية والجسدية. (مرفق بالفيديو والصور)

شدد خبراء ومراقبون على أنه لا حل للسودان دون الحكم الفيدرالي؛ نظراً لما تتمتع به من تنوع قبلي وثقافي يجعل من الفيدرالية حلاً لكل الأزمات التي تعانيها البلاد.

يدلى وجهاء العشائر العربية في ناحية تل حميس ببيان حول عملية "تعزيز الامن" وموقفهم من الأحداث الراهنة في دير الزور، وذلك امام مجلس الناحية، الساعة 10.00. (مرفق بالفيديو والصور)

ينظم مؤتمر ستار في مركز في ناحية ديرك اجتماعاً بصدد العزلة المفروضة على القائد عبدالله اوجلان، الساعة 10.00 . (مرفق بالفيديو والصور)

يدلى مجلس الاعيان ووجهاء العشائر في ديرك ببيان حول عملية تعزيز الامن وموقفهم من الاحداث الراهنة في دير الزور، الساعة 10.00. (مرفق بالفيديو والصور)

تدلى الاحزاب السياسية في تربه سبيه ببيان بصدد عملية تعزيز الامن في دير الزور، امام مكاتب الأحزاب في الناحية، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يدلي وجهاء عشائر في ناحيتي جل آغا وكركي لكي ببيان بصدد حملة تعزيز الامن في دير الزور، امام مجلس ناحية جل آغا، الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

يفتتح مكتب المرأة الإيزيدية ولجنة الصحة في مؤتمر ستار في حلب، معرضاً تراثياً، أمام مركز الصحة لمؤتمر ستار في حي الشيخ مقصود في حلب، الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يدلي مجلس قبيلة الجبور ببيان بخصوص عملية تعزيز الأمن في دير الزور وذلك في في قرية السليمانية بمدينة الحسكة، الساعة 18.00 (مرفق بالفيديو والصور).