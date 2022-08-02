مخطط وكالة أنباء هاوار 2 – 8 - 2022

ينظم اتحاد المرأة الايزيدية في اقليم الجزيرة محاضرة لأهالي ناحية تربه سبيه لشرح المؤامرة التي نفذت بحق الايزيديين في شنكال في مبنى مكتب الاتحاد وسط الناحية، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يقدم اهالي كركي لكي وجل اغا وديرك واجب العزاء لذوي الشهيد احمد مشعان، وذلك في قرية عرعور التابعة لناحية كركي لكي، الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

شدد أهالي ناحية صرين في مقاطعة كوباني على أن "حالة الطوارئ المعلنة من قبل الإدارة الذاتية هي لمصلحتنا وحمايتنا، لذا يجب المضي وفق حرب الشعب الثورية، وأن يتحوّل كل فرد منا إلى مقاتل". (مرفق بالفيديو والصور).

لبت أمهات وآباء الشهداء نداء الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية، في اتباع خيار المقاومة وتحضير أنفسهم لمواجهة الهجمات التركية وفق استراتيجية حرب الشعب الثورية، إذ بدأوا في مدينة قامشلو بالتدرب على السلاح لمساندة القوات العسكرية المدافعة عن المنطقة، والحفاظ على المكتسبات المتحققة بدماء أبنائهم. (مرفق بالفيديو والصور).

ليست مصادفة أن يكرر التاريخ نفسه، ففي الجغرافية التي خاض فيها درويشي عبدي ملحمته مع 12 فارساً في معركته ضد العثمانيين سابقاً، استلهم المقاتلون في حزب العمال الكردستاني من ملحمته وقاموا بانطلاقة جديدة نحو جبال شنكال، بـ 12 مقاتلاً وقاتلوا ضد العدو نفسه وألحقوا الهزيمة النكراء به.

بالتزامن مع الذكرى السنوية لمجزرة شنكال ، تحدث الإداري في أسايش إيزيدخان عن تشكيل ومهمة مركز الأسايش ، وذكر أن الأسايش قد تم تشكيلها من قبل الناس وأن الأمة الإيزيدية ترى حمايتها في أسايش إيزيدخان. (مرفق بالفيديو والصور).

أشاد صالح مسلم بالتفاهم مع تيار اليسار الثوري السوري واعتبره مقدمة لتفاهمات مع قوى وأحزاب أخرى. كما انتقد مسلم مقاربات حكومة دمشق من الأزمة السورية، وعبّر عن أمله بعدم تقديم روسيا تنازلات لدولة الاحتلال التركي في قمة سوتشي المقررة في الـ 5 من آب الحالي. (مرفق بالصور).

أكد القيادي في مجلس تل تمر العسكري، خابور أكاد، أن قواتهم ملتزمة باتفاقيات وقف إطلاق النار، ولكنه أوضح أن مقاتلي مجلس تل تمر العسكري لن يترددوا في الدفاع عن أنفسهم والرد على مصادر إطلاق النيران. (مرفق بالفيديو والصور).

السياسة

قال الدكتور في السياسة والعلاقات الدولية، آزاد ديواني، إن تركيا تمارس "الإرهاب والعنصرية" بحق الكرد، سواء في شمال كردستان المستعمَر أو في المناطق الكردية خارج حدود تركيا، وذلك تعليقاً على التصعيد العسكري التركي الأخير وتهديداته ضد شمال وشرق سوريا.

في وقتٍ تأمل فيه الكثير من العراقيين أن يكون اتفاق الإطار التنسيقي على مرشح لرئاسة الوزراء بداية لنهاية الأزمة السياسية في بلادهم، قلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الطاولة على الإطار ونقل الأزمة إلى الشارع وسط تخوف من تحولها إلى اقتتال شيعي - شيعي.

تقرير

اختطف الاحتلال التركي ومرتزقته خلال الشهر المنصرم، 43 مواطناً بينهم 5 مسنين و4 نساء، وقطعوا 3300 شجرة، ناهيك عن بناء مستوطنة جديدة في ناحية جندريسه، وقتل 5 أشخاص في مقاطعة عفرين المحتلة.

ANHA