مخطط وكالة أنباء هاوار 2 – 7 – 2022

يخرج أهالي ناحية كركي لكي التابعة لمقاطعة قامشلو وحركة الشبيبة الثورية السورية في مسيرة بالسيارات ضد هجمات الاحتلال والخيانة على باشور كردستان، وذلك في تمام الساعة الـ 09:00.(مرفق بالصور والفيديو)

يواصل المجتمع الدولي ازدواجيته في التعامل مع الملف الانساني في سوريا، ففي حين تستمر عملية حرمان مناطق شمال وشرق سوريا من المساعدات القادمة عبر الحدود، يتفاقم الوضع الانساني سوءً في المنطقة التي ما تزال تصارع داعش سعياً لاجتثاث جذوره. (مرفق بالصور والفيديو)

ينظم مؤتمر الإسلام الديمقراطي ومكتب شؤون الأديان في إقليم الجزيرة ندوة حوارية بعنوان "الدين والمجتمع تعرفيه وآثاره وعلاقتها مع بعضهما عبر الزمان"، وذلك في حديقة القراءة في مدينة الحسكة، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يعرض الفيلم الوثائقي "نوجيان" في مركز الثقافة والفن في مدينة الدربيسية، الساعة 18.00 (مرفق بالفيديو والصور).

أكّد رفاق درب المناضل فرهاد شبلي أنه ترك بصمة في ذاكرتهم، وهم ماضون على خطاه حتّى تحقيق مبتغاه، مستذكرين لحظات مرّوا بها مع الشهيد فرهاد خلال فترة نضاله في عفرين. (مرفق بالصور والفيديو)

شجب أهالي مدينة قامشلو القرارات المتخذة ضد الشعب الكردي في الاتفاق الموقع بين فنلندا والسويد ودولة الاحتلال التركي برعاية حلف الشمال الأطلسي، وأكدوا أنهم سيحمون ثورتهم. (مرفق بالصور والفيديو)

تقرير

استغل "تنظيم القاعدة" سياسات كل من حكومة دمشق والاحتلال التركي وقطر لتوسيع نشاطه في سوريا محاولاً التخفي تحت أسماء مختلفة طوال هذه السنوات. فما هي الظروف التي ساعدته؟ وما هي أهداف هذا التنظيم في المستقبل؟

شهدت البادية السورية مؤخراً تصعيداً من قبل مرتزقة داعش ضد قوات حكومة دمشق والمسلحين الموالين لها، إذ يعزو باحث في الجماعات الإسلامية أسباب عدم القضاء على داعش رغم القصف الروسي والحملات التي تقوم بها قوات دمشق إلى عدم الاستقرار السياسي وإلى وجود المرتزقة في المناطق المحتلة.

الثقافة والفن

جميل أن يُتوارث الفن وأن نشهد كل حين ولادة موهبة حقيقية، وعلى الرغم من أن المواهب لا تورّث إلا نادراً، فإن هذه الندرة تجلّت في الطفل العفريني باهوز علوش ذي الـ 14 ربيعاً، الذي ورث فن الغناء من والده الذي بدوره ورثه من والده هو الآخر. (مرفق بالصور والفيديو)

ANHA