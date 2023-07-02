مخطط وكالة أنباء هاوار 2 – 7 - 2023

ترفض المرأة الشابة في شمال وشرق سوريا، الاستسلام لما تحاول ترسيخه دولة الاحتلال التركي عبر العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وبهجماتها المستمرة على المنطقة، مؤكدات أن سياسة العزلة والهجمات لن تتمكن من تحقيق إبعاد الشعب عن أفكار القائد عبد الله اوجلان(مرفق بالصور والفيديو).

يطل أردوغان على شاشات التلفزة في كل مرة متحدثاً عن حبك المؤامرات وتعرض أمنه القومي للخطر، ملوحاً بالميثاق الملي كسيف، مهدداً الجميع "ستدفعون الثمن باهظاً"، متناسياً تعريض الأمن العربي والكردي واليوناني للخطر، ومن جديد عرضت تركيا الخرائط لاحتلال سوريا والعراق، خلال استضافتها لمؤتمر للتركمان على أراضيها(مرفق بالصور).

شهدت مناطق ما تسمى "خفض التصعيد" تصعيداً بعد انتهاء محادثات أستانا، فيما استمرت المعارك في السودان على الرغم من مساعي التهدئة، في حين يرى محللون أن إنهاء الخلافات بين الحزبين الأساسيين في جنوب كردستان أمر مستبعد، وذلك وسط خلاف مستمر على النفوذ(مرفق بالصور).

يتخوف مزارعو مدينة الرقة من تضرر موسمهم، مع استمرار حبس تركيا مياه نهر الفرات، فيما أكد عضو اتحاد الفلاحين في مدينة الرقة، أن استمرار حبس مياه الفرات يؤدي إلى تقليل المساحات المزروعة في الخطة الزراعية الصيفي(مرفق بالصور والفيديو).

على عربةٍ صغيرة وسط سوق ناحية تربه سبيه في مقاطعة قامشلو، يتواجد بائع الأسماك الوحيد في الناحية، يجتمع من حوله بعض الأهالي ممن ينوون الشراء، يتبادل معهم الأحاديث لحين الانتهاء من تجهيز طلبهم، في مهنة اتخذها مصدر رزق له منذ 30 عاماً، ليتحول إلى نقطة علّام في الناحية)مرفق بالصور والفيديو).

يحافظ على ثقافة شعبه بصوته ويدافع عن أرض وطنه بسلاحه، ويصف الواقع في أغانيه ومنها أغنية: "لقد وقعت في شنكالتي الجميلة، لقد هاجم هؤلاء الرجعيون والخونة شنكال مجدّداً، وقتلوا الكبار والصغار، الشيوخ والرضّع.. آي كردو"(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA