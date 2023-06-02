مخطط وكالة أنباء هاوار 2 – 6 - 2023

أدانت نساء من شمال وشرق سوريا، العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وشددن أنه لتحقيق حرية القائد الجسدية على شعب المنطقة أن "تعول على نفسها في فك العزلة؛ لأن حرية القائد هي حريته"(مرفق بالصور والفيديو).

تمثل مجلة آفاق المرأة التي صدر عددها الأول قبل عدة أيام، روح وذهنية كل امرأة باحثة عن ذاتها وحقيقتها للحياة، ومنبر يعبر عن تجارب النساء في شمال وشرق سوريا ضمن الثورة(مرفق بالصور).

أطلقت العديد من الجمعيات والحركات والتنظيمات النسائية حملات واسعة لتغيير القانون والحث على صياغة تشريعات ضامنة للمساواة بين الجنسين وتحييد بعض القوانين المجحفة بحق المرأة في العديد من الدول العربية(مرفق بالصور).

زادت حكومة دمشق من معاناة الأهالي في مناطقها، إثر رفعها مجدداً، وللمرة الثالثة خلال ستة أشهر، لأسعار المحروقات. وهذا ما انعكس ـ حسب المراقبين ـ على وضع المواصلات وأسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، وأشار أهالي ومتابعون أن قرارات حكومة دمشق تدفع الشبان إلى الإحباط واليأس وتشجعهم للبحث عن الهجرة(مرفق بالصور).

يعتبر الفن من الركائز الأساسية في تنمية حياة المجتمع وإحياء ذاكرته، كما يحتل مساحة مهمة في ثورات الشعوب، وقد وضع الفنانون في شمال وشرق سوريا بصمات واضحة المعالم في ثورتها، ولعبوا دوراً مهماً في إيصال صوت الثورة إلى عامة المجتمع، ومن بينهم الفنان أيمن شاكر(مرفق بالصور والفيديو).

يعاني المواطنون من صعوبة في توفير مادة الغاز المنزلي التي تتأخر أحياناً لتوزع عليهم ، فيما ترى الجهات المعنية، إنها بصدد حل جزء كبير منها عبر إصدار البطاقات الإلكترونية(مرفق بالصور والفيديو).

يشيع أهالي مدينة قامشلو جثمان الشهيد المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية كادار عيسى إلى مثواه الأخير في مزار الشهيد دليل صاروخان، الساعة 9.00(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA