مخطط وكالة أنباء هاوار 2 – 4 – 2023

يبادر مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه بزراعة الأشجار في مزار (دياري فلكي) بقرية أوتلجة في ناحية تربه سبيه، بمناسبة ذكرى ميلاد القائد عبدالله أوجلان الساعة 14.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تزور عضوات مؤتمر ستار في مدينة الحسكة قرية جينوار في ناحية الدرابيسية، في إطار نشاطات يوم 4 نيسان، يوم ميلاد القائد عبدالله أوجلان، الساعة 09.00 (مرفق بالفيديو والصور)

ردت الإدارة العامة لحقوق الإنسان وسيادة القانون في مجلس أوروبا على الطلب المتعلق بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان وذكرت أنها تتابع الأوضاع في إمرالي. فيما أكدت المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان أنها ستواصل مساعيها في هذا الصدد.

استقبل أهالي دير الزور في شمال وشرق وسوريا شهر رمضان 2023 بثقافتهم المتأصلة المتمثلة في التعاضد والألفة والمحبة، والتي تعد من أهم الطقوس الرمضانية. (مرفق بالفيديو والصور).

يستبشر مزارعو شمال وشرق سوريا الخير بعد الهطولات المطرية الأخيرة على محاصيلهم، بينما حصل مربو الماشية على مراعي وفيرة لماشيتهم بعد نمو الأعشاب والنباتات. (مرفق بالفيديو والصور).

أكد أهالي شمال وشرق سوريا على النضال حتى تحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية، وخاصة بعد أن انتهت المهلة التي حددتها الأمم المتحدة لتركيا؛ لتقديم تفسيرٍ عن حظر اللقاءات مع القائد عبد الله أوجلان، أمس، دون معرفة إن كانت قد قدمت تفسيراً أم لا؛ نتيجة التزام الأمم المتحدة الصمت. (مرفق بالفيديو والصور).

أدانت نساء عربيات من الرقة مجزرة جندريسة، وأكدن أنها تأتي استكمالاً لسياسات التهجير والتغيير الديمغرافي التي تمارسها دولة الاحتلال التركي بحق السكان الأصليين في المناطق التي تحتلها. (مرفق بالفيديو والصور).

العالم

يسعى أردوغان إلى إصلاح علاقته مع العديد من الدول التي قطع علاقته معها سابقاً وذلك بعد أن تلاشى حلمه في أن يكون محاطاً بمنطقة يحكمها قادة مقربون من جماعة الإخوان، والتي كان يأمل في قيادتها نظرياً، في حين شهدت شمال غرب سوريا خلال أقل من شهرين، 3 كوارث طبيعية؛ تسببت بمقتل وتشريد الآلاف من الأشخاص.

المرأة

المرأة الأفغانية المعروفة بتاريخها النضالي ومقاومتها ضد سياسات وانتهاكات حركة طالبان في أفغانستان؛ أصبحت اليوم حديث الساعة في العالم أجمع، وذلك بعد أن أبدت مواقف شجاعة ومشرفة ضد سلطة طالبان في البلاد، إذ إنها لم ترضخ للقوانين والقيّود والإجراءات التي كانت تفرضها طالبان إبان حكمها للبلاد في السنوات الماضية وفي الوقت الحالي أيضاً.

الثقافة والفن

جاءت فرقة كايا المسرحية من روجهلات كردستان إلى روج آفا للمشاركة في مهرجان الشهيد يكتا هركول للمسرح، وبعد أداء عضوتي الفرقة للمسرحية، شاركتانا مشاعرهما. (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA