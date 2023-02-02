مخطط وكالة أنباء هاوار 2 – 2 - 2023

يعقد اتحاد المرأة الشابة كونفراسه الثالث، في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو، الساعة 09.00. (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم المجلس الاجتماعي الأرمني واتحاد المرأة الارمنية وقفة تضامنية مع ارتساغ المحاصرة من قبل القوات الأذربيجانية، وذلك أمام مبنى المتحدة في قامشلو الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مؤتمر ستار مراسم استذكار الشهيدة فيان صوران، في قاعة المركز الثقافي في ناحية تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو، الساعة 12.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تنطلق في مدينة الحسكة حملة النظافة التي تنظمها لجنة البيئة و البلديات بمقاطعة الحسكة، الساعة 09.00 . (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مؤتمر ستار محاضرة بالتزامن مع الذكرى السنوية لاستشهاد المناضلة فيان صوران، وذلك في كل من مدينة الحسكة وناحية الهول، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

أكد أهالي منبج والطبقة دعمهم ومساندتهم لقوات سوريا الديمقراطية في حملة "الانتقام لشهداء الرقة" لملاحقة خلايا مرتزقة داعش في المنطقة، وطالبوا بإطلاق المزيد من الحملات لإفشال مخططات دولة الاحتلال التركي التي تحاول ضرب أمن واستقرار المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

طالب وجهاء عشائر عربية حكومة دمشق بالتحاور مع السوريين والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا المنفتحة على الحل السياسي للأزمة السورية عوضاً عن التحاور مع محتل الأراضي السورية. (مرفق بالصور والفيديو).

أشارت رفيقة القياديّة في وحدات المرأة الحرّة- ستار فيان سوران؛ نجيبة عمر إلى أنّ رسالة الشهيدة فيان حيّة إلى اليوم، لذا يجب على الجميع تبنّي معناها بقوّة والتصرّف وفقاً لذلك.

أوضحت القياديّة في وحدات حماية المرأة، دلجين كوباني، أنّ الوحدات تلعب دوراً مهمّاً في حملة "الانتقام لشهداء الرقة" وقالت: "يحيك العدو مخططاتٍ قذرة ضدّ شعبنا، ردّنا واضح وسيكون النصر حليفنا". (مرفق بالصور والفيديو).

اتجه عدد من مزارعي الأراضي المروية إلى تركيب ألواح الطاقة الشمسية في أراضيهم، كحل بديل عن محركات الديزل المستخدمة في الري، بدروها تشجع لجان الزراعة الاعتماد على هذه الطاقة في ظل الجفاف الذي ضرب المنطقة للموسم الثالث على التوالي، فضلاً عن إنها طاقة متجددة وصديقة للبيئة. (مرفق بالصور والفيديو).

تقرير

شهدت منطقة الشرق الأوسط عدة مؤشرات على ذهاب التطورات إلى التصعيد، وأبرز هذه المؤشرات هو الهجوم على منشأة عسكرية في أصفهان الإيرانية بالإضافة إلى مناورات عسكرية أميركية – إسرائيلية وصفها مراقبون بالأضخم.

يبدو أن هناك تحالفات إقليمية جديدة يتم الإعداد لها بالغرف المغلقة حيث كثف بعض قادة الدول العربية لقاءاتهم خلال الأيام الأخيرة وسط غياب قادة دول كبرى وهو ما يعتبره مراقبون مؤشر على خلافات وأزمات عالقة بين قادة المنطقة.

ANHA