مخطط وكالة أنباء هاوار 2 – 10 – 2022

يشارك اهالي مدينة الحسكة في شمال وشرق سوريا في تأدية واجب العزاء لذوي الشهيدة المقاتلة في وحدات حماية المرأة ريحان برو والمقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية عبد العزيزموسى الاسم الحركي سوار حسكة (مرفق بالصور والفيديو).

يدلي مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل تمرالتابعة لمقاطعة الحسكة في شمال وشرق سوريا، ببيان تنديداً بالعزلة المشددة على القائد عبد الله اوجلان، الساعة ١٠.00(مرفق بالصور والفيديو).

حذّر حمدان العبد الشعب السوري من خطورة تقارب محتمل بين حكومة دمشق ودولة الاحتلال التركي، وقال " لا نقبل هذا التصالح والتقارب بين منْ قتل أبناءنا وهجّرهم ودعم الإرهاب ومنْ قام بدور الشرعي الذي يأمر وينهي، ومنع المعارضة من التوافق الوطني"(مرفق بالصور والفيديو).

ربط السكرتير العام لحزب اليسار الديمقراطي الكردي في سوريا، صالح كدو، تزايد تحركات مرتزقة داعش مع هجمات المسيّرات التركية ضد شمال وشرق سوريا، وعدّ هذه الهجمات انتقاماً للقياديين الذين هزموا داعش، بينما دعا التحالف الدولي للقيام بمسؤولياته في وضع حد لإرهاب تركيا في المنطقة(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح قيادي في مجلس دير الزور العسكري، نوري الخليل، أن نشاط خلايا داعش في المنطقة مؤخراً، هو لإعادة داعش إلى المنطقة، مؤكداً أن تركيا هي من تدعم هذه الخلايا لتحقيق أطماعها الاستعمارية في المنطقة، وشدد على أن قواتهم على جاهزية تامة لردع أي نشاط لهذه الخلايا في شمال وشرق سوريا(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

عندما تكون المرأة واعية ومدركة لحقوقها، ستكون حينها إمكانية انتصار الثورة أكبر من المتوقع، وستكون هذه المرحلة مرحلة تاريخية ستعيشها المرأة وسيدوّنها التاريخ(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

تسعى مديرية المياه في إقليم الفرات إلى تعويض نقص مياه نهر الفرات التي تحتجزها دولة الاحتلال التركي منذ أكثر من عامين بحفر آبار ارتشاحية، فيما يناشد أهالي المنطقة ضرورة الإسراع في حفر هذه الآبار؛ لإفشال استخدام دولة الاحتلال التركي المياه كسلاح ضدهم(مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

طرحت حكومة دمشق مقترحاً لفتح مركز لما تسمى "التسويات" في السويداء وحل المجموعات المحلية المسلحة، فيما أكد مسؤول الجناح الإعلامي في حركة "رجال الكرامة" إنهم لن يسمحوا لأي جهة بتنفيذ أي مشروع ضد مصلحة المواطنين، في حين لم تمر الجلسة التي عقدها مجلس النواب العراقي دون توترات أمنية، في تحرك بدا أنه جرى الترتيب له مسبقاً من قبل التيار الصدري(مرفق بالصور).

بعد أن التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بنظيره الصيني، شي جين بينغ، على هامش قمة شنغهاي، ضمت روسيا أربع مقاطعات أوكرانية إليها، كما هدد بوتين باستخدام أسلحة نووية تكتيكية، فما هي دلالات هذا التصعيد؟ كيف سيكون الرد الغربي على ذلك؟ (مرفق بالصور).

ANHA