مخطط وكالة أنباء هاوار 2 – 1 - 2023

أكد الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في مدينة الطبقة، أن صمت القوى الدولية حيال المجازر والجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماوية في مناطق الدفاع المشروع يجعلها شريكة فيها، وطالب بتشكيل لجنة دولية؛ لمحاسبة دولة الاحتلال التركي على استخدامها السلاح الكيماوي. (مرفق بالفيديو والصور).

حمّل حمدان العبد روسيا مسؤولية إغلاق معبر تل كوجر الحدودي، فيما حذر رئيس مكتب شؤون النازحين والمهجرين بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من حدوث عواقب وخيمة جراء إغلاق المعبر. (مرفق بالفيديو والصور).

تتمنى الأسر القاطنة في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية أن تظل الشمس مشرقة دوماً كي تمنحها بعض الدفء؛ لعدم توفر مواد التدفئة، في ظل الحصار الجائر والخانق الذي تفرضه "الفرقة الرابعة" التابعة لحكومة دمشق على الحيين. (مرفق بالفيديو والصور)

ANHA