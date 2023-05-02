مخطط وكالة أنباء هاوار 2- 5 - 2023

منعت حواجز حكومة دمشق المنتشرة على مداخل ومخارج حيي الشيخ مقصود والأشرفية، مرور مواد خاصة بترميم خطوط الصرف الصحي المتهالكة في الحيين.

دقت هيئة الإدارة المحلية والبلديات والبيئة لمقاطعة عفرين والشهباء ناقوس الخطر؛ نتيجة الحصار الذي بات يهدد العديد من القطاعات الحيوية، وأكدت الهيئة لوجود خطر يهدد حياة المواطنين ألا وهو توقف ضخ المياه وتوقف الأفران عن العمل. (مرفق بالفيديو والصور).

أبدى أهالي مقاطعة قامشلو استعدادهم لتقديم الدعم والمساعدة لأهالي مقاطعة الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية، وأكدوا أن المقاومة هي السبيل الوحيد لمواجهة حصار حكومة دمشق الخانق. (مرفق بالفيديو والصور).

بالتزامن مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا وشمال كردستان والمقرّر إجراؤها في الرابع عشر من أيار الحالي، شنت سلطات النظام التركي الحاكم حملة اعتقالات واسعة ضد الصحفيين والحقوقيين والسياسيين والموظفين في منظمات المجتمع المدني في العديد من مدن شمال كردستان، في إجراءٍ تعسفي يهدف إلى إسكات صوت الحق وطمس الحقيقة وتضليل الرأي العام العالمي.

أكد كادار بيري أن مبادرة الإدارة الذاتية هي حل سوري ـ سوري، وبمشاركة كل السوريين دون تجاهل طرف على حساب آخر، وأوضح أن المبادرة واضحة وهي لإحداث تغيير حقيقي في بنية الدولة التي تحوّلت إلى نظام ملكي.

دعا وجيه قبيلة البو حديد اللاجئين السوريين المجنسين في تركيا، إلى عدم التصويت لصالح أردوغان الذي قتل السوريين، وأكد أن همّ حزبه الوحيد هو تنفيذ مخططاته الاستعمارية وإعادة "العثمانية".(مرفق بالفيديو والصور).

يشيع أهالي ناحية درباسيه جثمان المقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية الشهيد عبدالحميد جميل الدرويش إلى مزار الشهيد رستم جودي، الساعة 09.30 (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA