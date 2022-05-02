مخطط وكالة أنباء هاوار 2-5-2022

-يتوجه صباح اليوم أهالي شمال وشرق سوريا إلى مزارات الشهداء لاستذكارهم في صباح عيد الفطر. (مرفق بالصور والفيديو).

تشهد كردستان تطورات متسارعة في أجزاءها الأربعة، وتتصاعد هجمات الدولة التركية المحتلة بالتحالف مع قوى متواطئة داخل كردستان وحكومتي العراق ودمشق مع تنامي مشروع بديل في المنطقة، ويحذر إبراهيم القفطان وطلال محمد من خطورة المرحلة ويدعوان لتبني استراتيجية مشتركة لدحر الاحتلال. (مرفق بالصور والفيديو).

يحل عيد الفطر لهذا العام على المهجرين في مخيمات الشهباء وسري كانيه، ببهجة ناقصة لن تكتمل إلا يوم عودتهم إلى مدنهم وقراهم بكرامة، إذ يقول المهجرون: "لا عيد يعنينا ما دمنا بعيدين عن أرضنا، فعيدنا هو يوم عودتنا"، مؤكدين تمسكهم بخيار المقاومة. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد وجهاء عشائر بريف دير الزور الشرقي أن أبناء المنطقة سيقفون صفاً واحداً مع قوات سوريا الديمقراطية للتصدي لهجمات دولة الاحتلال التركي، وأن "تكاتف المكونات أخرج الاحتلال العثماني من المنطقة وهذا الحل الوحيد لإخراج المحتل التركي من الأراضي السورية".(مرفق بالصور والفيديو).

قال أهالي منبج والقرى الواقعة على خطوط التماس مع المناطق التي تحتلها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، إنهم لن يتركوا أرضهم مهما زاد قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته عليهم، وأكدوا على مقاومتهم في وجه الطامعين بأرضهم. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

أكدت القيادية في مجلس تل تمر العسكري، جيجك زاغروس، أن وحدات حماية المرأة تستمد قوتها في مواجهة الهجمات التي تتعرض لها شمال وشرق سوريا من مجتمعها، مشددة على ضرورة تقوية المرأة لمنظومتها الدفاعية لحماية مكتسبات ثورتها. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA