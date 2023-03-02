مخطط وكالة أنباء هاوار 2 - 3 - 2023

تستمر فعاليات اليوم الثاني لمهرجان أدب وفن المرأة في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو، الساعة 16.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يلقى لأمين العام لحزب التغيير والنهضة السوري الاستاذ مصطفى قلعه جي محاضرة بعنوان "الأزمة السورية، الآفاق وطرق الحل" وذلك مركز اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان في مدينة قامشلو، الساعة 18.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يقدم أهالي مقاطعة قامشلو واجب العزاء لذوي مقاتلة قوات الدفاع الشعبي رابرين أحمد، في مركز الشهيد باور للشبيبة في مدينة ديرك، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور)

تفتح حركة الهلال الذهبي لثقافة المرأة، مركزاً في مدينة الرقة، الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).

قال المهندس المدني والاستشاري أحمد المحمد إن الزلزال الأخير الذي ضرب المنطقة حرك إعادة تقييم الدراسات التي أجريت قديماً فيما يخص المنطقة، لتناسب التطور الجديد، وشدد على ضرورة العمل بطريقة التحليل الديناميكي - طيف الاستجابة والتقيد بالاشتراطات التي تنص عليها وطريقة دراسة البناء ليكون مقاوماً للزلازل. (مرفق بالفيديو والصور)

طالب أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية PDK بالسماح بمرور المساعدات التي أرسلها أهالي باشور والهلال الأحمر الكردستاني إلى روج آفا لتصل إلى المتضررين من الزلزال. (مرفق بالفيديو والصور)

أوضح شيوخ عشائر عربية في مدينة منبج، أن الفزعة التي قُدّمت من أبناء العشائر في شمال وشرق سوريا لمتضرري الزلزال، ليست وليدة اليوم، بل هي متوارثة منذ آلاف السنين، مؤكدين أن أبناء سوريا لن تفرقهم الدول الاستعمارية وسيتحدون لحل الأزمة السورية. (مرفق بالفيديو والصور)

رفض مهجّرو مخيم كري سبي تسييس ملف المعابر وحصره بالمناطق المحتلة تركياً، وطالبوا بإيجاد آلية؛ لتقديم المساعدات الإنسانية إلى كافة الأراضي السورية. (مرفق بالفيديو والصور)

اختطف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته خلال شهر شباط الفائت، أكثر من 36 مواطناً بينهم 7 نساء، وقطعوا أكثر من 5 آلاف شجرة معمرة، ودمروا موقعاً أثرياً في إطار التغيير الديمغرافي وتكريس الاحتلال، ناهيك عن نهب وسرقة ممتلكات المواطنين في مقاطعة عفرين المحتلة.

تقرير

عمق الزلزال الذي ضرب مناطق سورية عديدة من معاناة السوريين الاقتصادية والمعيشية وعلى الرغم من تخفيف العقوبات الأمريكية لمدة 180 يوم إلا أن ذلك لم يغير شيء في الواقع السوري حيث بقيت الأسعار مرتفعة والوضع المعيشي يتدهور فيما أرجع خبراء وتجار ومواطنون إلى أن الفساد المستشري في حكومة دمشق هو سبب هذا الغلاء والمعاناة المعيشية.

ANHA