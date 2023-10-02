مخطط وكالة أنباء هاوار 2-10-2023

أكد أهالي ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو على تصعيد النضال على نهج وفكر القائد عبد الله أوجلان التحرري في كافة مجالات الحياة حتى ضمان حقوقهم وتحقيق حرية القائد الجسدية(مرفق بالصور والفيديو).

تحدث الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لإقليم الفرات عن الأسباب الكامنة وراء حدوث الهجرة من مناطق شمال وشرق سوريا، ورأى أن المشكلة الأساسية هي مشكلة سياسية وأمنية تقف خلفها قوى إقليمية ومحلية(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح سياسيون سوريون أن الاحتجاجات التي تشهدها السويداء جاءت نتيجة للضغط الممارس على الشعب من قبل حكومة دمشق على كافة مناحي الحياة، ودعوا أهالي السويداء نأي مطالبهم المحقة التي ينادون من أجلها عن محاولات القوى الغربية بتحريفها والتدخل فيها، محذرين من تداعياتها على سلمية الحراك(مرفق بالصور والفيديو).

يهدد استمرار حبس دولة الاحتلال التركي لمياه نهر الفرات، بخروج مضخات المياه في مدينة الرقة وريفها عن الخدمة، وأشار مدير مكتب مياه الرقة إلى أنهم أوصلوا أنابيب المحطات إلى أبعد عمق ممكن لسحب المياه(مرفق بالصور والفيديو).

للحفاظ على تراث مدينة الرقة من الاندثار قامت مجموعة من أصدقاء ومجموعة إنماء الذي يرتادون متحف الرقة بشكل دوري بافتتاح غرفة التراث الشعبي ضمن احد غرف متحف الرقة(مرفق بالصور والفيديو).

"مصر هبة النيل" عبارة أطلقها المؤرخ اليوناني هيروديت، في وصفه لمصر منذ قديم الأزل، ولكن مع وجود سدّ النهضة الأثيوبي أصبح بقاء النيل في مصر محل شك؛ خاصة أن سنوات المفاوضات لم تنجح في منع أديس أبابا من استكمال السد الذي يهدد مصر بالجفاف. فهل تواصل مصر طريق المفاوضات أم يكون لها موقفاً آخر؟ (مرفق بالصور).

يدلي مركز الثقافة والفن في ناحية تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو ببيان تنديد حول العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، الساعة 09.00(مرفق بالصور والفيديو).

يقيم مجلس المرأة العسكري منبج بالتنسيق مع الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها محاضرة عن الشهيدات "شرفين سردار ونوجان أوجلان وجاندا جودي" وعرض سنفزيون عن حياة الشهيدات وذلك في مبنى الإدارة، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو)

يدلي المجلس الاجتماعي الأرمني ببيان حول حصار أرتساخ والهجوم الأذربيجاني وذلك في ساحة السريان بمدينة الحسكة ، الساع 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

استذكاراً للشهيدة ناكيهان آكارسال، تدلي أكاديمية الجنولوجي والمنظمات النسائية في شمال وشرق سوريا، ببيان أمام مقر مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مدينة قامشلو، الساعة 12.00(مرفق بالصور والفيديو).

بمناسبة المولد النبوي، يقيم مؤتمر الإسلام الديمقراطية احتفالية، في مقر المؤتمر في حي الخليج بمدينة قامشلو، الساعة 16.00(مرفق بالصور والفيديو).

ضمن الفعاليات المنددة بالمؤامرة الدولية ضد القائد عبدالله اوجلان ينظم اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات مظاهرة، في تمام الساعة 18:00 من تل مشتنور حتى ساحة المرأة الحرة في مدينة كوباني(مرفق بالصور والفيديو).