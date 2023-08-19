مخطط وكالة أنباء هاوار 19 – 8 - 2023

أشار الأكاديمي الإيطالي فيديريكو فينتوريني إلى أن الهجمات والاعتداءات التي تطال القائد عبد الله أوجلان تتمّ بصمت المؤسسات الأوروبية وكذلك ووسائل الإعلام الأوروبية وهذا عار، وقال: "تمثّل حرية عبد الله أوجلان الجسديّة النضال في سبيل حرية وكرامة جميع الناس".

حوّل مجلس تل تمر العسكري مبنى مجلس علاقاتها الذي تم استهدافه من قبل الاحتلال التركي إلى حديقة سميت بأسماء شهداء القصف، تخليداً لذكراهم ومقاومتهم في الذكرى السنوية الثانية لاستشهادهم.

باشر مركز الكهرباء في ناحية تل تمر تغذية خمس قرى واقعة على خطوط التماس بين ناحيتي زركان وتل تمر بالتيار الكهربائي.

تعمل بلدية الشعب في إقليم الفرات على تنفيذ 50 مشروعاً خدمياً خلال هذا العام، فيما تنجز بلدية منبج أعمال تعبيد الطرق ضمن خطة عمل بدأت منذ بداية آب الجاري.

أشاد خبراء مصريون بالعملية النوعية التي نفذتها قوات الكريلا ضد جيش الاحتلال التركي.

يقيم مجلس عوائل الشهداء في مدينة منبج وريفها خيمة اعتصام للمطالبة بحرية القائد عبدالله أوجلان، وذلك في ساحة الاتحاد الرياضي وسط المدينة الساعة 09:00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مجلس عوائل الشهداء في تل تمر بالتنسيق مع مجلس تل تمر العسكري مسيرة جماهيرية استذكارا لشهداء قادة مجلس تل تمر العسكري الشهيدة سوسن بيرهات، والشهيد عكيد كركي لكي، والشهيد ريناس روج الذين استشهدا باستهداف طائرة مسيرة على طريق قامشلو، تنطلق من أمام مجلس عوائل الشهداء وصولا إلى مكان استشهاد قادة مجلس تل تمر العسكري. الساعة 19.00 (مرفق بالفيديو والصور).