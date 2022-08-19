مخطط وكالة أنباء هاوار 19 – 8 - 2022

تستمر خيمة الاعتصام التي نصبتها قوات حماية المجتمع- المرأة ومؤتمر ستار تحت شعار "أين ضميركم وعدالتكم"، في يومها السابع أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة قامشلو، الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو).

تعقد رابطة عفرين الاجتماعية اجتماعها الموسع في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو الساعة 10:00صباحاً.(مرفق بالصور والفيديو).

يصدر مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه بيانا، تنديدا بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، الساعة ١١.٠٠ امام مبنى المجلس(مرفق بالصور والفيديو).

يستذكر أهالي ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا الشهيدة سوسن بيرهات والشهيد ريناس ورفاقهم في الذكرى الأولى لاستشهادهم ، الساعة الـ18.00. (مرفق بالصور والفيديو).

تتعزّز ثورات الشعوب بالشبيبة حيث يعدّون القوة الديناميكية للمجتمعات وأساس ازدهارها، وقد انطلقت ثورة روج آفا بقيادة الشبيبة واستمرت بقوّتهم، إذ سطّر أبطال الوطن ملاحم بطوليّة ووضعوا بصمتهم على الثورة، والشهيد باوَر عنز هو أحد أولئك الأبطال.

أعاد شيوخ ووجهاء العشائر العربية في سوريا، عدم فرض القوى الدولية حظراً جوياً على شمال وشرق سوريا، إلى المصالح والأطماع السياسية والاقتصادية للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، مشيرين إلى أن تلبيته ستسهم في حماية المنطقة، والدفع نحو حل أزمة البلاد.

طيلة 10 سنوات، أي منذ انطلاقة ثورة 19 تموز في روج آفا وتوسعها لاحقاً لتشمل كامل شمال وشرق سوريا، لم يتوقف جيش الاحتلال التركي عن استهداف قياديات ورائدات الثورة اللواتي قضين على المرتزقة الذين كانوا يحاربون نيابة عن الاحتلال، وذلك خوفاً من تعاظم قوة النساء، بعد تحقيقهن العديد من الإنجازات وإصرارهن المستمر على مواصلة طريق النضال.

تصاعدت وتيرة هجمات الاحتلال التركي على شمال شرق سوريا عقب انتهاء اجتماع سوتشي بين روسيا وتركيا، وسط الحديث عن مساعٍ روسية لإبرام اتفاق "أضنة" معدل بين أنقرة ودمشق، فيما عدّ المعارض السوري غياث نعيسة التصعيد باستراتيجية "حرب بين الحروب"، مبيناً أن الغاية من "أضنة" المعدل هو ضرب الإدارة الذاتية ودفعها لتقديم التنازلات لحكومة دمشق.

أوضحت الشخصية الوطنية، عبد الكريم ساروخان أن قفزة 15 آب خلقت انبعاثاً جديداً للتاريخ والثقافة الكردية ووضعت الكرد أمام مرحلة جديدة من النضال، مؤكداً أن ثورة 19 تموز تستمد روح المقاومة ضد هجمات الاحتلال التركي من قفزة 15 آب والتي تتجدد في أعماق كل كردي إلى اليوم.

أكدت مكونات مدينة منبج أنه مع تحرير مدينتهم من مرتزقة داعش انتهى زمن السواد وبدأت مرحلة الازدهار بريادة مشروع الإدارة الذاتية والأمة الديمقراطية.

تحليل

كثيراً ما نكتب عن عدائية رئيس النظام التركي رجب أردوغان وسياسات نظامه الفاشي والمعادي لنضال المرأة الحرة وحقوقها كما نتطرق في الكثير من الأوقات لظاهرة العنف وجرائم القتل الممارسة بكثرة ضد المرأة في تركيا ونؤكد في الكثير من المناسبات على أنّ ممارسات وسياسات نظام أردوغان الخاطئة وغير الأخلاقية بحق المرأة في شتّى مجالات الحياة وغياب الحريات السياسية هي المسبَّب الأول والرئيس في تعرّضها للعنف وانتهاكات حقوق الإنسان.

العالم والشرق الأوسط

بدءاً من غزة، وصولاً إلى لبنان، كان للعملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في غزة، أهداف ورسائل مختلفة.

في ظل إصرار إيران على مطالبها بخصوص الاتفاق النووي، يستبعد المراقبون أن تتجاوز كل من إيران والولايات المتحدة حل خلافاتهما التي تتجاوز القضية النووية والتي تشمل القضايا الإقليمية.

ANHA