مخطط وكالة أنباء هاوار 19 – 7 - 2023

أوضح أهالي مقاطعة قامشلو أن الهدف من التهديدات التي طالت القائد عبد الله أوجلان هو إسكات الصوت والفكر الحر، وأكدوا: "لن نرضخ لمثل هذه السياسات وسنصعّد النضال لمجابهتها". (مرفق بالفيديو والصور).

تُعدّ الإدارة الذاتية ـ إحدى ثمار ثورة شمال وشرق سوريا ـ لقمة انتُزعت من أفواه الأسود التي سعت ولا تزال تسعى لالتهامها، لكنها تمكّنت بفضل الكثير من التضحيات، أن تصبح واقعاً تضطر الكثير من القوى المناوئة لها للتعامل معها.

بارك خبراء وكتّاب مصريون جميع السوريين بذكرى ثورة 19 تموز، وأكدوا أنها أنتجت نموذجاً ملهماً في تجارب الحكم الذاتي بالمنطقة، هو نموذج الإدارة الذاتية، مشيرين أن هذا النموذج يمكن أن يكون حلاً لمعظم أزمات دول المنطقة.

تشهد أراضي شمال وشرق سوريا التي عايشت العديد من الآلهة، اليوم ثورة 19 تموز، وقد سطّرت النساء الرياديّات بنضالهنّ في ضوء نموذج حرية المرأة أسماءهن على صفحات التاريخ.

أشاد الملحن المكسيكي ناثان فيليكس، بثورة روج آفا، وقال: "لقد ألهمتني ثورة روج آفا بشدّة. إنها ثورة اجتماعية مهمة في إقامة نظام جديد مع وجود جديد، وإمكانية الحصول على أخلاق جديدة وطريقة أخلاقية جديدة في التفكير".

تلوح في الأفق بوادر خلافات قوية بين موسكو وأنقرة، على خلفية المواقف التركية الأخيرة التي ترى روسيا أنها أقرب إلى مواقف الغرب العدائية تجاه روسيا، ما دفع مسؤولاً كبيراً في مجلس الدوما بوصف تركيا بأنها تتحوّل إلى دولة غير صديقة لروسيا. فهل تتأثر الأوضاع في سوريا بهذه الخلافات؟

تنظم الإدارة المدنية الديمقراطية في الرقة احتفالية بمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشر لثورة 19تموز في الملعب البلدي وسط مدينة الرقة، الساعة 17.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تقام في مقاطعة قامشلو 3 احتفاليات بمناسبة الذكرى السنوية الـ 11 لثورة 19 تموز وذلك في ( قامشلو، كركي لكي، ديرك)، سيشارك أهالي ناحيتي عامودا وتربه سبيه وتل حميس مع أهالي قامشلو على أرض ملعب هيثم كجو بمدينة قامشلو، وأهالي ناحيتي تل كوجر وجل آغا في كركي لكي، وذلك في تمام الساعة الـ 19:00 (مرفق بالصور والفيديو).

تنظم الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة احتفالية بمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشر لثورة 19تموز وذلك في صالة الاتحاد الرياضي في مدينة الطبقة الساعة 19.00 (مرفق بالفيديو والصور)

يحتفل أهالي نواحي الدرباسيه و الشدادي و مدينة الحسكة بمناسبة الذكرى السنوية لثورة ١٩ تموز في مدينة الحسكة، الساعة 19.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يحتفل أهالي إقليم الفرات بالذكرى السنوية الـ 11 لانطلاقة ثورة 19 تموز وذلك في ساحة الشهيد عكيد وسط مدينة كوباني الساعة 19:00 . (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA