مخطط وكالة أنباء هاوار 19 – 6 – 2022

تستمر فعاليات مؤتمر حزب الاتحاد الديمقراطي PYD التاسع الاعتيادي، في يومه الثامي وذلك في مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، الساعة 09.00 (مرفق بالصور والفيديو)

تستمر خيمة اعتصام المؤتمر الإسلام الديمقراطي تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا في يومه الرابع والأخير وذلك أمام مقر مؤتمر الإسلام الديمقراطي بمدينة قامشلو الساعة9:00 (مرفق بالصور والفيديو)

تدلي لجنة التدريب للمجتمع الديمقراطي KPC و جامعة روج آفا ببيان بخصوص تهديدات وهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا في جامعة روج آفا بمدينة قامشلو الساعة10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

تستمر فعاليات خيمة " وقفة عشائر" الطبقة وريفها للتضامن مع قوات سوريا الديمقراطية والتأكيد على الوقوف في وجه هجمات جيش الاحتلال التركي (مرفق بالصور والفيديو).

تنظم شبيبة حركة المجتمع الديمقراطي في مدينة كوباني مظاهرة منددة بالهجمات والتهديدات التي يشنها الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع، تبدأ المظاهرة على طريق حلب في تمام الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).3

أكد الكاتب العراقي والباحث في الشأن الكردي، علي ناجي، أن تركيا تعمل على إبقاء الإرهاب في المناطق التي تحتلها في سوريا، وتحويلها إلى مراكز للمتطرفين؛ بهدف زعزعة الاستقرار في سوريا والعراق وكل منطقة الشرق الأوسط(مرفق بالصور).

يعاني الاقتصاد التركي منذ سنوات من التضخم وتراجع قيمة الليرة وارتفاع معدلات البطالة. وفي وقت يرجع رئيس دولة الاحتلال التركي، رجب طيب أردوغان، ذلك إلى مؤامرة عالمية تستهدف بلاده، أكد أستاذ في الاقتصاد وإدارة الأزمات، أن حروب أردوغان الخارجية وتكاليف الإنفاق على التسلح لعبت دوراً كبيراً في انهيار الاقتصاد التركي(مرفق بالصور).

أكدت الإدارية في منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة، أن هجمات دولة الاحتلال التركي الأخيرة على شنكال واستهداف الطفل صالح خضر ناسو، جريمة حرب وانتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة، مشددة على ضرورة محاسبة تركيا على جرائمها(مرفق بالصور والفيديو).

أكد علي رحمون أن قوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية سيفعلان ما في وسعمهما لإيقاف أي "اجتياح" تركي، ولكنه شدد على أن الدفاع عن سوريا هو مهمة كل القوى السورية(مرفق بالصور والفيديو).

تتصاعد إجراءات العنصرية والعنف والقتل ضد اللاجئين السوريين في تركيا، إذ يعزو كاتب وصحفي سوري ذلك إلى استخدام حزب العدالة والتنمية والاحزاب التركية اللاجئين كورقة سياسية (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح المحلل السياسي من جنوب كردستان، برهان شيخ رؤوف أن الدولة التركية المحتلة تستفيد من الانقسامات في العراق لتنفيذ أجندتها الاستعمارية، وعدّ استهداف زوار جنوب كردستان انتهاكاً فاضحاً لسيادة العراق وجنوب كردستان، وطالبهما بالدفاع عن سيادتهما(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

أشار الكاتب منّان جعفر إلى أنّ الحزب الديمقراطي الكردستاني شكّل عبر التاريخ عقبةً تعرقل محاولات اندلاع أي ثورةٍ كردية، وإلى أنّه ينفّذ الآن مخططاتٍ مشتركة لإبادة الشعب الكردستاني. كما لفت إلى أن المجلس الوطني الكردستاني ينظر للهجمات التركية وكأنّها عملية تحرير وقال: "على الشعب الكردستاني تحديد موقفه في هذه المرحلة، فمصيرنا يُسطّر الآن".(مرفق بالصور والفيديو).

السياسة

يعقد مجلس سوريا الديمقراطية في الرقة اجتماعًا مع شخصيات نسوية ونشاطات سياسيات ومثقفات حول مناقشة التهديدات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا وتأثيرها على مسار الحل السياسي(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

ضمن فعاليات الذكرى السنوية لمجزرة حلنج ينظم مؤتمر ستار مسيرة في ناحية عين عيسى الساعة10.00 تبدء من دوار الديكان إلى دوار الشهيد جودي بينما يوزع المؤتمر منشورات حول المجزرة في مدينة كوباني (مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

بدأت قوى الإطار التنسيقي حراكاً سياسياً من أجل تشكيل الحكومة العراقية بعد انسحاب الكتلة الصدرية من المشهد السياسي، في حين يرى مراقبون أن الهمّ الرئيس لتركيا من تحسين علاقاتها مع السعودية هو الحصول على تمويلات سعودية لدعم خزائن البنك المركزي التي تفرغ بشكل خطر(مرفق بالصور).

ANHA