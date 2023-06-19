مخطط وكالة أنباء هاوار 19 – 6 - 2023

أكد محامي وموكل القائد عبد الله أوجلان، مظلوم دينج، أنه لا يحق للمحكمة، وفقاً للقوانين التركية فرض العقوبات على القائد عبد الله أوجلان، لكن بما أن المنظمات الدولية ذات الصلة لا تستجيب لطلبات اللقاء، فإن تركيا تواصل انتهاكاتها بسهولة، ودعا إلى ضرورة بمكان تنفيذ قرار الأمم المتحدة بالصدد(مرفق بالصور).

أشار الدكتور كاموران برواري إلى أن الهجمات التي تطال كردستان والوضع في إمرالي جميعها مرتبطة بمركز الحرب الخاصة على مستوى الشرق الأوسط والعالم أجمع، وقال: "تنفذ جميع السياسات أولاً ضد إمرالي"(مرفق بالصور).

تزداد ردود الفعل الإيجابية حيال قرار الإدارة الذاتية بمحاكمة مرتزقة داعش المحتجزين لديها، وخاصة من قبل الأهالي ووجهاء العشائر العربية الذين أكدوا أن هذا القرار جاء في الوقت المناسب(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح مهجرو عفرين أن هجمات دولة الاحتلال التركي لن تضعف آمالهم وأمنياتهم في العودة إلى عفرين وإصرارهم على النضال، وأكدوا أنهم لن يتوقفوا عن الأمل والمقاومة حتى تحرير عفرين من المحتلين(مرفق بالصور والفيديو).

تدخل الدولة التركية الفاشية والمحتلة عبر انتخابات 14-28 أيار القرن الثاني للجمهورية، مع الحكومة الفاشية لتحالف الجمهور(مرفق بالصور).

حدد مكتب النقد والمدفوعات في شمال وشرق سوريا 8 مراكز لتسليم فواتير القمح للمزارعين، على أن تبدأ عملية التسليم في الأيام المقبلة(مرفق بالصور والفيديو).

-يخرج أهالي ناحيتي ديرك وعامودا في مظاهرتين منفصلتين تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا والعزلة المشددة المفروضة بحق القائد عبدالله أوجلان، حيث تنطلق مظاهرة عامودا في الساعة الـ 09:00 وديرك في تمام الساعة الـ 11:00 (مرفق بالصور والفيديو)

تستذكر الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الشهيد فرهاد شبلي، في مدينة الرقة وذلك في مراسم تقام بصالة مشوار الساعة 11.00 (مرفق بالصور والفيديو).

تنظم منسقية المرأة بالتعاون مع مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية في الطبقة، ندوة سياسية تحت شعار "قرار مجلس الأمن 2254، وذلك في قاعة المجلس التشريعي ، الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA