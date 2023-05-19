مخطط وكالة أنباء هاوار 19 – 5 - 2023

أكد مواطنو شمال وشرق سوريا السياسية الوحشية التي تمارسها دولة الاحتلال التركية بحق القائد عبد الله أوجلان، ورفضهم التام للعزلة المشددة بحقه، موضحين: "لنكون جديرين بالثقة التي منحنا إياها القائد آبو، يجب تحريره جسدياً"(مرفق بالصور والفيديو).

أعربت والدة الشهيدة هفرين خلف عن استيائها وغضبها حيال حماية قاتل ابنتها الذي منحته دولة الاحتلال التركي هويةً ونقلته إلى تركيا للتصويت في الانتخابات، وقالت إنّ القوى والمحاكم الدوليّة تتعاون مع المرتزقة(مرفق بالصور والفيديو).

يؤكد سكان شمال وشرق سوريا أن التعايش المشترك بين المكونات مكنهم من مواجهة جميع المؤامرات التي أحيكت ضد المنطقة، وأن اللُّحمة الوطنية بين المكونات قارب النجاة للسورين في ظل الفوضى التي يشهدها العالم(مرفق بالصور والفيديو).

استنكرت نساء من قامشلو اعتقال السياسية الكردية عزيمة آرسون بشدة، وطالبن الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) بالكشف عن وضعها في أسرع وقتٍ وإطلاق سراحها(مرفق بالصور والفيديو).

قديمةٌ هي نشأة السجون لمعاقبة المجرمين والمعارضين لأنظمة الحكم في العالم، والحقيقة أنه يصعب معرفة بدايتها، فهي موغلة في القدم، لدرجة أنها ذُكرت في القرآن الكريم، في إشارة إلى سجن النبي يوسف، كما وردت السجون في التوراة على أنها كانت موجودة في القدس منذ عصر النبي موسى وحتى قبل ذلك، واستمرت حتى تاريخه)مرفق بالصور).

بأنامل صغيرة وذاكرة قوية تقود بهم إلى ملامح عفرين التي نزحوا منها عقب الاحتلال، طفلين في مركز حركة الهلال الذهبي، يعبرون عن شوقهم لمدينتهم المحتلة، عبر رسم لوحات تحوي أشجاراً وزهوراً، والتفاصيل التي تتميز بها عفرين(مرفق بالصور والفيديو).

تمنع حواجز حكومة دمشق منذ أكثر من 35 يوماً مرور المواد اللازمة لإتمام عملية ترميم البنى التحتية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، لتفادي حصول كوارث أخرى كانهيار المباني خاصة بعد زلزال 6 شباط، ضمن إطار حصارها على الحيين(مرفق بالصور والفيديو).

يعتبر طبق الفريك من الأطعمة المميزة، وعادةً ما تقوم العديد من الأسر، بتخزين كميات منه من قمح أراضيهم الزراعية قبل نضوجه)مرفق بالصور والفيديو).

شهدت الأزمة الليبية، خلال اليومين الماضيين، تطوراً جديداً تمثل بإعلان البرلمان إيقاف رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا عن العمل وإحالته للتحقيق، فما هي مؤشرات وأهداف ذلك؟(مرفق بالصور والفيديو).