مخطط وكالة أنباء هاوار 19 – 4 - 2023

أكد الكاتب السوري حسان يونس أن المبادرة التي أطلقتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تحمل العديد من النقاط الإيجابية والجوهرية لجميع السوريين.

تشهد أسواق العاصمة دمشق حركة شراء ضعيفة مع حلول عيد الفطر، إذ يدفع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة السوريين إلى الامتناع عن شراء مستلزمات العيد، من ملابس وحلوى والاكتفاء فقط بشراء مستلزمات الحياة الضرورية.

يحتفل الإيزيديون، اليوم، بعيد رأس السنة الإيزيدية (الأربعاء الأحمر)، وخلاله يلون الإيزيديون البيض تعبيراً عن بداية الحياة وبدء الخليقة.

أكد شيخ قبيلة الولدة في الطبقة، حامد الفرج، مطالباتهم الشعبية والجماهيرية مستمرة ولن تتوقف حتى تحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية.

يحرم الحصار المفروض على مقاطعة الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية الأهالي حتى من بهجة العيد والتحضير له، ويقول مهجر عفريني: "نحن أيضاً سوريون".

أوضح ياسر السليمان أن دبلوماسيي الإدارة الذاتية سيتواصلون مع جميع الأطراف الفاعلة في الملف السوري لحصد نتائج المبادرة التي أطلقتها الإدارة الذاتية لحل الأزمة السورية.

بمناسبة عيد الأربعاء الاحمر، رأس السنة الإيزيدية، يقيم البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة، إحتفالية في قرية دوكر التابعة لناحية عامودا، الساعة الـ 10:00، (مرفق بالصور والفيديو).

تنظم حركة الشبيبة الثورية السورية، في مدينة قامشلو مسيرة مطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان، وتنطلق المسيرة من دوار سوني الكائن وسط قامشلو، 19:30، (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم اتحاد الإيزيديين في مدينة حلب احتفالية بمناسبة عيد "الأربعاء الأحمر"، وذلك في بنو شمال حي الشيخ مقصود الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).

بمبادرة من العلاقات العسكرية في اقليم الجزيرة، يعقد ممجلس صلح بين عشيرتي العكيدات و الجحيش وذلك في حي الصالحية في مدينة الحسكة، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA