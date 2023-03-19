مخطط وكالة أنباء هاوار 19 – 3 - 2023

يحتفل اهالي مدينة قامشلو بعيد النورز، وذلك في حديقة حلبجة، بمدينة قامشلو، الساعة 16:00 (مرفق بالصور والفيديو).

بالتنسيق مع بلدية الشعب في ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو، تقوم لجنة الشبيبة في الناحية بتزين شوارع الناحية، احتفاءً بقدوم عيد النوروز، الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

تنظم لجنة التربية والتعليم بالتنسيق مع لجنة الشباب والرياضة بريف دير الزور الشرقي د، دوري كرة قدم لطلاب المدارس الابتدائية التابعة لمجمع هجين التربوي (مرفق بالفيديو والصور).

تنظم الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة احتفالية بمناسبة عيد نوروز في المدينة الرياضية الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).

قالت محاميّة القائد عبدالله أوجلان، نوروز أويسال: "أتاح نوروز 2021 و2022 للسيّد أوجلان الاستفادة من حقّه في التحدثّ عبر الهاتف، ونحن مقبلون الآن على نوروز وعلينا أن نفهم جيّداً أنّ السلام في المجتمع لن يتحقّق طالما استمرّت العزلة المفروضة في إمرالي".

يرى سياسي سوري، في التقارب الأخير بين أنقرة ودمشق برعاية روسيا، هدفه القضاء على ما تبقى من آمال السوريين في الوصول إلى سوريا ديمقراطية تعددية لا مكان فيها للاستبداد، وأن التنسيق بين الطرفين لم ينقطع.

المرأة

منذ احتلال عفرين في الثامن عشر من آذار عام 2018 وحتّى الآن، تعرّضت 430 امرأة للقتل و95 امرأة للاختطاف، فيما تتعرّض مئات النساء لمختلف أنواع التعذيب داخل السجون.

تقرير

يسعى الاحتلال التركي ومنذ احتلاله لمدينة عفرين، لإبادة المجتمع الإيزيدي، وسلخه عن ثقافته ومعتقده؛ عبر تحويل مراكزه إلى مراكز لنشر التطرف.

تتزايد معاناة السوريين في مناطق حكومة دمشق؛ بسبب توالي الأزمات عليهم، لا سيما الاقتصادية، فيما يعيد مراقبون أسبابها لسياسة حكومة دمشق الإقصائية والمركزية المطلقة، مؤكدين أنها لا تشكل حبل النجاة لحل الأزمة السورية.

العالم

اشترط الأسد للقاء أردوغان، خروج الاحتلال التركي من الأراضي السورية؛ وهو ما يعني وفق مراقبين "تخلي أنقرة عن حلم بناء منطقة عازلة على الحدود مع سوريا"، في حين لا تزال تعقيدات المشهد الليبي تفرض نفسها على الجهود الرامية إلى إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، وسط شكوك متواصلة في فعالية أي مبادرة ذات صلة؛ بإنهاء حالة الجمود السياسي الراهنة.

ANHA