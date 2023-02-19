مخطط وكالة أنباء هاوار 19 – 2 – 2023

يعقد اتحاد الاعلام الحر اجتماعاً للصحفيين والصحفيات في إقليم الجزيرة، لمناقشة الواقع الإعلامي، في حديقة القراءة الكائن في الحي الغربي بمدينة قامشلو، الساعة 13.00 (مرفق بالصور والفيديو).

أكد الرئيس المشترك لدائرة الإعلام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والعضو في خلية الأزمة، جوان ملا ابراهيم، أن الإدارة الذاتية مستعدة؛ لتقديم المساعدات لكافة السوريين، داعياً كافة الجهات تحييد الخلافات جانباً، وفتح المعابر الداخلية والخارجية. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد سياسيون وباحثون عرب، أن القائد عبد الله أوجلان المعتقل في سجون الاحتلال التركي منذ 24 عاماً؛ أصبح أيقونة كردية ورمزاً لكل الشعب الكردي الطامح لاستعادة حقوقه وتقرير مصيره، لافتين إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار في تركيا مرتبط بتحقيق الحرية الجسدية للقائد.

تلجأ بلدية الشعب في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية إلى هدم المباني المهددة بالانهيار عن طريق معدات يدوية وأساليب بدائية؛ لعدم سماح "الفرقة الرابعة" التي تفرض حصاراً جائراً على الحيّين بدخول الآليات إليهما. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح مواطنون في شمال وشرق سوريا وحلب أن الدول الإقليمية، شاركت في المؤامرة الدولية التي أحيكت ضد القائد عبد الله أوجلان؛ لأنها أدركت أن حرية المجتمعات مرتبطة بفكره وفلسفته، ودعوا الشعوب إلى تكثيف الفعاليات والنشاطات وتصعيد النضال لتحقيق حرية القائد الجسدية. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

أظهر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، أن مركزية دولة الاحتلال التركي التي دفع باتجاهها أردوغان؛ هي أكبر معرقل لعمليات الإغاثة، فيما تتخوف أوساط لبنانية من تجدد أعمال عنف ومواجهات على خليفة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

الثقافة والفن

قلة قليلة جداً من عازفي الطبل والمزمار في المنطقة لا زالوا يحافظون على هذا الفن إلى يومنا الراهن. الأخوان محمود ومحمد خلو من أهالي ناحية عامودا، لا زالت أنغام موسيقاهم تصدح في الأفراح والأعراس. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA