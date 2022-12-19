مخطط وكالة أنباء هاوار 19 – 12 - 2022

يستذكر مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الحسكة ذكرى استشهاد الشهيد حمزة تولهدان وذلك في مزار الشهيد دجوار بقرية داودية بمقاطعة الحسكة، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يشارك أهالي نواحي ديرك وكركي لكي وجل آغا في تظاهرة للتنديد بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، وذلك في مدينة ديرك، الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).

أكد وجهاء عشائر في ريف دير الزور الشرقي، أن تكاتف أبناء شمال وشرق سوريا قضى على مرتزقة داعش الذين هددوا العالم بأسره، وأكدوا على المقاومة ومواصلة النضال والتصدي لهجمات الاحتلال التركي. (مرفق بالفيديو والصور).

نددت عضوات حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) في الرقة وأهالي مدينة منبج بالعزلة المفروضة على القائد أوجلان واستنكروا موقف لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية (CPT)، ووصفوها بالمتخاذلة والشريكة لدولة الاحتلال التركي. (مرفق بالفيديو والصور).

مع تطور الحالة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا؛ تستقطب مناطقها عشرات الأسر السورية النازحة من مناطق سيطرة حكومة دمشق. (مرفق بالفيديو والصور).

أشادت شخصيات اعتبارية من المكونين الشركسي والعربي في مدينة منبج بالمقاومة التي أبداها شعب ومكونات شمال شرق سوريا ضد هجمات واعتداءات دولة الاحتلال التركي المستمرة عليهم. (مرفق بالفيديو والصور).

"هل من المعقول ترك الشهداء والجرحى على الأرض"، الشهيد حسين خلتو ردد هذه الجملة وهرع إلى قرية تقل بقل لانتشال جثامين الشهداء وإنقاذ الجرحى الذين سقطوا جراء القصف التركي الوحشي، واستشهد في القصف التركي الثاني ليصبح مثالاً يحتذى به في التضحية والوفاء لقيم الشهداء. (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA