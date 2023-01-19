مخطط وكالة أنباء هاوار 19 – 1 - 2023

ينظم أهالي مدينة الحسكة وقفة احتجاجية، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى على أحداث سجن الصناعة "حملة مطرقة الشعوب" و الذكرى السنوية الخامسة على احتلال عفرين، و ذلك في حي غويران، الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تعقد هيئة البلديات في إقليم الجزيرة اجتماعها السنوي وذلك في قاعة سردم للثقافة و الفن في مدينة الحسكة، الساعة 09.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يحي المجلس الاجتماعي الأرمني ذكرى استشهاد الصحفي الأرمني هرانت دينك و ذلك في حديقة القراءة بمدينة الحسكة، الساعة 13.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يشارك أهالي ناحية كركي في مسيرة جماهيرية لاستذكار شهداء حملة مطرقة الشعوب، الساعة 12.00 (مرفق بالفيديو والصور)

سيتم تغطية مظاهرة في كركي لكي لاستذكار شهداء حملة مطرقة الشعوب في الحسكة (مرفقاً بالصور والفيديو)

تعقد منسقية المرأة في الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة في ناحية عامودا اجتماعها السنوي، الساعة 09.00 (مرفقاً بالصور والفيديو)

يخرج أهالي الرقة في تظاهرة بالتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة لبدء هجمات الاحتلال التركي على عفرين. الساعة (مرفق بالفيديو والصور).

تنظم الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة تظاهرة بالتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة لبدء هجمات الاحتلال التركي على مدينة عفرين، الساعة 12.00 (مرفق بالفيديو والصور).

خرج أهالي مدينة منبج وريفها في تظاهرة تنديداً بالذكرى الخامسة لهجمات الاحتلال التركي على عفرين، تنطلق التظاهرة من دوار الميزان وسط المدينة، الساعة 12:00 (مرفق بالفيديو والصور).

تتواصل التحضيرات لعقد مؤتمر القوى والشخصيات الديمقراطية بهدف بناء أفق جديدة لعمل ودور المعارضة الديمقراطية والوصول إلى مؤتمر يوحد رؤاها السياسية تسهم في الدفع بعملية سياسية حقيقية.

أدانت أسر الشهداء في مدينة كوباني، العزلة المفروضة على القائد أوجلان، وطالبت المنظمات الإنسانية بالقيام بواجبها تجاه القائد والكشف عن وضعه الصحي فوراً، وأكدت على النضال حتى كسر العزلة وتحقيق الحرية الجسدية للقائد. (مرفق بالفيديو والصور).

أشاد السكرتير العام للتحالف السوري الوطني آرام الدوماني بمشروع مجلس سوريا الديمقراطية لحل الأزمة السورية، ورفض أي مبادرة اقليمية لحل الأزمة السورية لا تتضمن تطبيق بنود القرار 2254. (مرفق بالفيديو والصور).

رفض نازحون من محافظة حماة مقيمون في مخيم الطويحينة في ريف الطبقة الشمالي عن رفضهم؛ التقارب بين حكومة دمشق ودولة الاحتلال التركي، ووصفوه بالمدّمر للسوريين. (مرفق بالفيديو والصور).

تقرير

شهدت الساحة اليمنية خلال الأيام الماضية، حالة من الرفض الشديد على خلفية؛ عقد مؤتمر للسلام في العاصمة الأميركية، واشنطن برعاية الناشطة الإخوانية، توكل كرمان، ما اعتبره مراقبون محاولة من التنظيم الإخواني؛ للعودة إلى المشهد.

تحليل

من الأجندات المهمّة في الشرق الأوسط وربّما أهمّ الأجندات، موضوع كيفية تقييم الأزمة السوريّة. وقد أعاد اجتماع وزراء الدفاع في حكومتي دمشق وأنقرة والأجهزة الاستخباراتيّة في موسكو، رغبة الإمارات بالانضمام إلى موسكو ودمشق وأنقرة ورضا طهران عن هذه الاجتماعات أهميّة الأزمة السوريّة إلى الواجهة من جديد.

ملف

تحولت مقاطعة عفرين المحتلة إلى أقبية وأوكار للتعذيب والاغتصاب خلال 5 أعوام من الاحتلال، وتمارس فيها أشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي.

المرأة

بيّنت الإدارية في حزب الاتحاد الديمقراطي في لبنان، شرفين جودي، أن النساء في لبنان يستمددن من تنظيم المرأة في روج آفا القوة لإثبات أنفسهن وتنظيم ذواتهن ويسيعن إلى تجسيد ذلك على أرض الواقع، وأكدت أن مؤتمر ستار بات القوة التي تمثل النساء في العالم. (مرفق بالفيديو والصور).

الثقافة والفن

تزين النساء المنازل بإبداعاتهن اليدويّة ويضفين رونقاً خاصاً على الاحتفالات، ويحافظن في الوقت نفسه على التراث والتقاليد. (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA