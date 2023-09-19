مخطط وكالة أنباء هاوار 19-9-2023

توعية المرأة وفق نهج حرية المرأة ومتابعة تطورها من الناحية السياسية لتعزيز تكاتف المرأة السورية وضمان حقوقها؛ أحد أهم أعمال مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي ((PYD(مرفق بالصور والفيديو).

انطلقت العديد من المشاريع الهادفة إلى حماية البيئة في إقليم الجزيرة، وحُدّدت العديد من الأماكن الطبيعيّة محميّاتٍ طبيعيّة، وجرى بناء أماكن ترفيهيّة ومتنزّهات(مرفق بالصور والفيديو).

أبدت ناشطة فلسطينية دعمها لمقاومة النساء في روجهلات كردستان وإيران، ولفتت إلى وجود قاسم مشترك بين النساء الكرديات والفلسطينيات وقضاياهن، مؤكدة أنهن قادرت على صنع التغيير(مرفق بالصور).

تنفذ بلديتا الشعب في الحسكة والرقة، اعمالا خدمية موسعة، وفق خطط عمل لإنجازها قبل حلول فصل الشتاء(مرفق بالصور والفيديو).

تلجأ بلدية الشعب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية إلى استخدام مادة "الاسمنت" بعد تأمينها من قبل عدد من التجار، في ترقيع الطرق الحيوية وذلك قبيل قدوم فصل الشتاء(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مجلس عوائل الشهداء في قامشلو مراسم تشييع، الشهيد عضو قوى الأمن الداخلي، رائد شرف: أيمن جولي، والمقاتل في قوات الدفاع الذاتي الشهيد جمعة عباس وذلك في تمام الساعة 10.00 في مزار الشهيد دليل ساروخان، كما ويشيع أهالي ناحية عامودا جثمان عضو قوى الأمن الداخلي الشهيد بدران حميد إلى مثواه الأخير في مزار الشهيد إسماعيل الساعة 16.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يختتم مهرجان الشهيدة روناهي باور للدبكات الشعبية في يومه الرابع وذلك في مركز أرام ديكران للثقافة والفن في بلدة رميلان، الساعة 15.00(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مؤتمر ستار في مدينة حلب تظاهرة للتنديد باستمرار هجمات جيش الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا وشنكال إلى جانب التنديد بالهجوم الذي استهدف مبنى المؤتمر القومي الكردستاني في هولير، تنطلق من امام قاعة اجتماعات 8 آذار، بتمام الساعة 17:00 (بالصور والفيديو).