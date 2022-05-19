مخطط وكالة أنباء هاوار 19- 5 – 2022

يدلي أهالي ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، بيانا للرأي العام تنديدا بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله اوجلان، وذلك في مركز مجلس عوائل الشهداء بتمام الساعة 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

تدخل فعاليات خيمة الاعتصام المنددة بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK شريك دولة الاحتلال التركي في شن هجمات الإبادة على مناطق الدفاع المشروع، يومها الرابع، المنظمة من قبل حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

تعقد لجنة صياغة العقد الاجتماعي اجتماعا جماهيريا لأهالي ووجهاء وشيوخ العشائر في ناحية الهول، لمناقشة مسودة العقد، وذلك في مركز مجلس الناحية، بتمام الساعة الـ 11.00. (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية عامودا مراسم بالتزامن مع يوم 18 أيار يوم الشهداء، في صالة كرم في الناحية، الساعة 09.00 (مرفق بالصور والفيديو).

تعقد لجنة صياغة العقد الاجتماعي اجتماعاً في ناحية كركي لكي، لمناقشة بنود العقد، وذلك في صالة نقابة العمال، الساعة 09.00 (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم أهالي ناحية تل حميس تظاهرة لاستنكار هجمات دولة الاحتلال التركية ضد مناطق شمال وشرق سوريا، الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

قال إسرافيل مصطفى نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لإقليم عفرين، إن دولة الاحتلال التركي تسعى عبر مشروع توطين مليون لاجئ إلى تنفيذ الميثاق الملي واحتلال كافة مناطق الشمال السوري، داعياً مجلس الأمن والمنظمات الحقوقية للقيام بواجبهم وإيقاف هذا المشروع. (مرفق بالصور والفيديو).

استنكرت أمهات الشهداء ونساء من مقاطعة قامشلو العزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان من قبل سلطات الاحتلال التركي، داعيات النساء والتنظيمات النسائية إلى دعم مقاومة إمرالي والانتفاض ضد سياسات تركيا التعسفية بحق القائد أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

أشار الكاتب والمخرج المسرحي في مدينة الحسكة دحام السطام، إلى أن هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا هدفها التوسع في احتلال الرقعة الجغرافية، ومن أجل بقاء المنطقة في حالة توتر دائم، مطالباً، المجتمع الدولي بكف يد الاحتلال التركي عن المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

قال الأستاذ مصطفى كحيل، أستاذ الكيمياء في جامعة روج آفا، إن الأسلحة الكيميائية تستخدم بهدف الإبادة، وذلك تعليقاً على استخدام الأسلحة الكيميائية ضد الكريلا من قبل جيش الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

انتقد وجيه عشيرة الجعابات في الرقة صمت جامعة الدول العربية عن المشروع الاستيطاني التركي في المناطق المحتلة، وقال " فهي صامتة منذ بداية الأزمة السورية".

تحليل

قبل بدء الربيع العربي، كانت العلاقات بين أردوغان والأسد جيدةً على كل الصعد. فقد كانوا يشكّلون المجلس الوزاري معاً. ويجرون لقاءاتٍ عائلية. من الواضح، أن الذي كان يجمع بين أردوغان والأسد، كان معاداة الكرد.

المرأة

أوضحت نورا الحامد، عضوة اللجنة المصغرة لصياغة مسوّدة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، أن من المبادئ الأساسية للعقد الاجتماعي، قيام المرأة بتشكيل مؤسساتها الخاصة وإدارتها ذاتياً، وأن تكون حرة بإرادتها، كما ينص على مبدأ المساواة بين الجنسين، مؤكدة أن العقد بصيغته الحالية ينصف المرأة ويصون حقوقها. (مرفق بالصور والفيديو).

تقرير

مر عام على الحرب الأخيرة التي خلفت دمارًا هائلًا وغير مسبوقٍ في قطاع غزة، فيما لا تزال عملية الإعمار تسير ببطء شديد، وتواجه عراقيل مختلفة، قد يحول ملف الإعمار إلى ملف توتر يقود في النهاية إلى تجدد التصعيد إثر محاولة إسرائيل تطويع ملف الإعمار وحركة دخول المواد الخام إلى قطاع غزة كورقة ابتزاز ضد الفصائل الفلسطينية في غزة.

الثقافة والفن

رأى الكتّاب المشاركون في "معرض الكتب الكردية في روج آفا" أن المعرضَ خطوة إيجابية نحو تطوير القراءة والكتابة باللغة الكردية، وجعْلها ثقافة راسخة بين الكرد، فيما أكدت اللجنة التحضيرية أنهم بصدد توسيع وتمديد الأيام المخصصة للمعرض خلال الأعوام المقبلة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA