مخطط وكالة أنباء هاوار 19- 10 - 2023

أكد سياسيون من منبج أن المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان قامت بها الدول الرأسمالية لتحقيق سياساتها الاستبدادية في الشرق الأوسط، وشددوا على أن حرية الشعوب في الشرق الأوسط مرهونة بحرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية. (مرفق بالفيديو والصور)

بعد مضي ربع قرن على توقيع اتفاقية أضنة بين سوريا ودولة الاحتلال التركي، لا تزال المنطقة تعاني من الآثار المدمرة لهذه الاتفاقية التي شكّلت إحدى المحطات المفصلية في تاريخ سوريا والشرق الأوسط، ووصفها القائد عبد الله أوجلان بالمؤامرة الدولية.

ترجمت جامعة روج آفا كتاب "معذّبو الأرض" للكاتب الشهير فرانتس فانون إلى اللهجة الكرمانجيّة. (مرفق بالفيديو والصور)

عُرف الشهيد آلان العلي وحيد والديه، بوجهه الذي لم تفارقه الابتسامة وروحه المرحة، وناضل ضد المخدرات فانتقم منه عرّابها المتمثل بجيش الاحتلال التركي، ليستشهد مع رفاق دربه في أكاديمية مكافحة المخدرات بريف ديرك. (مرفق بالفيديو والصور)

تستمر فعالية الاعتصام المطالبة بحرية القائد عبدالله اوجلان أمام مبنى مفوضية اللاجئين للامم المتحدة في مدينة قامشلو، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور)

يخرج أهالي مدينة ديرك وقراها بمظاهرة تنظمها حركة الشبيبة الثورية تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، تنطلق من ساحة الحرية في المدينة، الساعة 10.00 (مرفق بالفيدو والصور)

تدلي الحركات النسائية في الشهباء ببيان بصدد الحملة العالمية من أجل القائد عبدالله أوجلان، وذلك أمام حديقة القائد آبو في قرية تل سوسن في ناحية الأحداث، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم منتدى حلب الثقافي "جلسة قصصية" في مركز المنتدى للأنشطة والفعاليات والواقع بالقسم الشرقي من حي الشيخ مقصود. الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور)

يخرج أهالي ناحية الدرباسيه في تظاهرة تنديدا بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله اوجلان ودعما للحملة العالمية التي انطلقت في الـ10 من تشرين الأول الساعة 11:00 (مرفق بالفيديو والصور)

يشيع أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية جثمان الشهيد في قوى الأمن الداخلي علي عبد الله والذي استشهد جراء المرض، التجمع أمام مشفى الشهيد خالد فجر، الساعة 16:00. (مرفق بالفيديو والصور)

ينظم مجلس عوائل الشهداء في قامشلو مراسم استذكار شهداء شهر تشرين الأول الذين استشهدوا في أوقات وأماكن مختلفة، في مزار الشهيد دليل ساروخان، الساعة 16.00 (مرفق بالفيديو والصور)

تنظم حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية عامودا تظاهرة منددة بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، تنطلق من ساحة الشهيد جهاد، الساعة 17.00 (مرفق بالفيديو والصور)