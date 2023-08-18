مخطط وكالة أنباء هاوار 18 – 8 – 2023

أكد أهالي منبج على رفع وتيرة النضال لتحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية، وطالبوا الشعوب الحرة في العالم بالوقوف معهم في تحقيق ذلك(مرفق بالصور والفيديو).

أبدت أمهات الكريلا والشهداء دعمهن لمقاومة الكريلا ضد هجمات الاحتلال التركي على جبال كردستان، وأكدن أن شعب المنطقة يعتمد على قوات الكريلا(مرفق بالصور والفيديو).

اعتبر أهالي شمال وشرق سوريا، أن الرصاصة الأولى التي أطلقها الشهيد عكيد، أنارت الظلام الذي كان يعيشه الشعب الكردي والكردستانيون، وأن عيد الانبعاث الوطني في 15 آب شكّل أرضية متينة لثورة روج آفا والحركات السياسية في أجزاء كردستان(مرفق بالصور والفيديو).

يعقد ديوان الأدب ورشة عمل أدبية للمرأة الشابة تشارك فيه 11 شابة من المكونين الكردي والعربي وينمين مهاراتهنّ الأدبية(مرفق بالصور والفيديو).

أكد السياسي السوري مصطفى قلعه جي أن الاحتلال التركي لا يزال يمارس سلوكه الشائن عبر احتلاله للأراضي السورية، كاشفاً أنه يقوم بخطوة خطيرة متمثلة بربط المناطق المحتلة إدارياً واقتصادياً بها، ومؤكداً أنه لن ينسحب إلا باتحاد السوريين وثقتهم بأنهم قادرون على تحرير أراضيهم بأنفسهم(مرفق بالصور والفيديو).

اُفتتحت جمعية ستيرك لحماية الأطفال من تبعات الحرب وتأثيراتها السلبيّة وإعادة تأهيلهم، وتهدف إلى توسيع نطاق عملها لتشمل كافة المدن السورية(مرفق بالصور والفيديو).

ما حصل في الأيام الأخيرة في لبنان، وما تأتّى عنه، لم يُقلق الداخل وحسب، بل أثار مخاوف خارجية جديّة من انفلات الوضع في لبنان وانزلاقه إلى ما لا تُحمد عقباه(مرفق بالصور)

ينظم مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو مراسم تشييع للشهيد جميل حبيب عضو حركة المجتمع الديمقراطي وذلك في مزار الشهيد دليل صاروخان بقامشلو ، الساعة 18.00( مرفق بصور والفيديو)