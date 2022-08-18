مخطط وكالة أنباء هاوار 18 – 8 - 2022

تستمر خيمة الاعتصام التي نصبتها قوات حماية المجتمع- المرأة ومؤتمر ستار تحت شعار "أين ضميركم وعدالتكم"، في يومها السادس أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة قامشلو، الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

تمسك بأرضه وشعبه وناضل لتحريرهما والدفاع عنهما، ورفع علم الحرية إلى جانب رفاق دربه ضد العدو حتى ارتقى إلى مرتبة الشهادة ليكون نوراً يضيء سماء ثورة 19 تموز في روج آفا وشمال وشرق سوريا، الشهيد محي الدين كلو، مثال للمقاتل الثوري في كل مراحل الثورة. (مرفق بالفيديو والصور).

شددت أمهات ناحية عامودا على أنهن سيدحرن هجمات الاحتلال ومخططاته بوطنيتهن، وقلن: "لا يمكن حماية الوطن بلا تضحيات، سيرتقي الشهداء وسنقدّم تضحيات عظيمة لنتمكّن من الدفاع عن وطننا".(مرفق بالفيديو والصور).

أدانت أمينة أوسي الهجمات التركية الأخيرة على شمال وشرق سوريا والصمت الدولي حيالها، وقالت "هذه الهجمات ليست بتصعيد، تركيا أعلنت الحرب، وعلى المجتمع الدولي أخذ تداعياتها على محمل الجد"، مؤكدة "هجمات تركيا الأخيرة تجبرنا على الرد".(مرفق بالفيديو والصور).

شدد خبراء ومحللون عرب وكرد على ضرورة تأسيس تحالف بين العرب والكرد لحماية المناطق العربية والكردية من الاحتلال التركي وتدخلات القوى الإقليمية والقوى الاستعمارية الغربية.

أدان وجيه عشيرة العبيدات في ريف دير الزور الغربي هجمات وقصف الاحتلال التركي لمناطق شمال وشرق سوريا، مؤكداً أن أهالي المنطقة لن يتخلوا عن المكتسبات المتحققة بفضل دماء الشهداء، وأن جميعهم يقفون إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية للتصدي للاحتلال التركي. (مرفق بالفيديو والصور).

أشار الرئيس المشترك لمكتب الطاقة في الجزيرة إلى أن الحصار المفروض على شمال وشرق سوريا يحول دون الحصول على قطع غيار كاملة لمنشأة توليد السويدية، لذا يقومون بعمليات صيانة دورية وبذل الجهد لتوفير الكهرباء حسب الإمكانات. (مرفق بالفيديو والصور).

أكد جرحى الحرب في دير الزور أنهم لن يتوانوا عن واجب الدفاع عن شمال وشرق سوريا ضد الاحتلال التركي ومرتزقته، وأوضحوا "قدمنا أجزاء من أجسادنا في حربنا ضد داعش وسنقدم أرواحنا في سبيل الدفاع عن أرضنا وأهلنا"، مطالبين بفرض حظر جوي في سماء شمال وشرق سوريا. (مرفق بالفيديو والصور).

الشبيبة

تستمر استعدادات شبيبة شمال وشرق سوريا للتصدي لهجمات دولة الاحتلال التركي، فيما أكد الشبيبة أنهم لن يتوقفوا حتى تحرير مناطقهم المحتلّة، وقالوا: "هدف العدو هو ضرب التلاحم الشعبي والقضاء على رغبة الشعوب بالحرية، وعلى الشبيبة التحرك بما يتماشى مع مصالح شعبهم".(مرفق بالفيديو والصور).