مخطط وكالة أنباء هاوار 18 – 7 - 2023

أكدت، الناطقة باسم "مبادرة نون لحرية أوجلان"، أن تركيا تخالف وتنتهك المادتين 7 و10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عبر ممارساتها بحق القائد عبد الله أوجلان، واصفة هذه الانتهاكات "بقمة الانحطاط السياسي". (مرفق بالفيديو والصور).

لأن تغيير الذهنية هو أساس ثورة 19 تموز، فإن الركيزة التي استندت إليها الثورة للوصول إلى هدفها المنشود وإدامة الثورة ونشرها هو الأكاديميات. (مرفق بالفيديو والصور).

أكد تنظيمان نسائيان أن ثورة 19 تموز المعروفة بثورة المرأة، والمندلعة منذ 11 عاماً، ليست حكراً على النساء في روج آفا وشمال وشرق سوريا، إنما تشمل جميع النساء في سوريا والشرق الأوسط. (مرفق بالفيديو والصور).

كانت عفرين أرض الآلهة الأم وموطن بودوهيبا ابنة إلهة الشمس هيبات. لكن الغزاة غزوها، والآن يحاولون تدمير كل آثار ثقافة الآلهة الأم في تلك المدينة القديمة.

بدت الشابة الشغوفة بفن الرسم والنحت، التي تعلّمت هذه الفنون في عمر صغير، أكثر إصراراً على تعليم كل من له الرغبة بدخول هذا العالم، مؤمنةً بمقولة "على الإنسان أن يُجدد نفسه باستمرار عبر تطوير ذاته، وألا ييأس من الظروف، وأن يظهر الفن المكنون في داخله".(مرفق بالفيديو والصور).

تسلّط الضوء في الآونة الأخيرة على تحليلات تتوقع حصول مواجهة عسكرية بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني في وقت قريب، في ظل تصاعد التوتر على الحدود الجنوبية. خاصة بعد نصب الحزب خيمتين في مرتفعات شبعا قبل أسابيع. فما أسباب هذا التوتر؟ وما تداعياته على الداخل اللبناني والإسرائيلي؟

ينظم مجلس المنطقة الغربية بدير الزور فعالية اعتصام ضد الممارسات التركية بحق القائد عبدالله أوجلان، والمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان، الساعة 09.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يستذكر مجلس عوائل الشهداء في ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو 92 شهيداً استشهدوا في أماكن وأعوام متفرقة وذلك في مركز دجلة للثقافة والفن، الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

ينظم مركز الثقافة والفن في مدينة الطبقة فعالية ثقافية للمرأة الشابة على مستوى الرقة والطبقة ودير الزور ومنبج، وذلك في صالة المركز الثقافي في الطبقة، الساعة 17.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يستذكر اعلاميو اقليم الفرات ورفاق وذوي الشهداء الإعلاميين، الشهيد الاعلامي مصطفى محمد مراسل فضائية روناهي وذلك في مزار الشهيدة دجلة في كوباني، الساعة 19:00 (مرفق بالفيديو والصور).

يوقد أهالي مدينة قامشلو الشموع على أضرحة الشهداء في مزاء الشهيد دليل ساروخان في المدينة، بالتزامن مع الذكرى السنوية لثورة 19 تموز، الساعة 19:00.(مرفق بالصور والفيديو)

ANHA