مخطط وكالة أنباء هاوار 18 – 7 - 2022

يدلي تجمع نساء زنوبيا في الرقة بيان للرأي العام بخصوص جريمة مقتل الإعلامية منال في ريف دير الزور، وذلك في مكتب التجمع في مدينة الرقة، الساعة الـ10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يحتفل اهالي ناحية صرين بمقاطعة كوباني بالذكرى السنوية لثورة الـ 19 من تموز، وذلك من امام مقر حزب سوريا المستقبل في الناحية، الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم اتحاد المرأة الشابة في ناحية تربه سبيه مظاهرة للمطالبة بحرية القائد عبدالله أوجلان وذلك أمام مركز مؤتمر ستار بناحية تربه سبيه الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

تعقد حركة المجتمع الديمقراطي ندوة حوارية حول اهداف الاحتلال التركي من هجماته على مناطق شمال وشرق سوريا ودور الشبيبة في مواجهة هذه الهجمات وذلك في مقرهم بمدينة قامشلو الساعة ٩:٠٠.(مرفق بالصور والفيديو)

يقيم مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو مراسم غيابة للمقاتل في قوات الدفاع الشعبي، هلكورت باكوك، وذلك إمام منزل الشهيد الكائن بمدينة قامشلو، الساعة الـ ٠٩:٠٠. (مرفق بالصور والفيديو)

أشار سياسيون كردستانيون إلى أن الكثير من دول الشرق الأوسط بحاجة إلى تجربة المشروع الديمقراطي في روج آفا، وأن الثورة ذات جوهر عظيم، يمكنها أن تفضي إلى وحدة مجتمعية عابرة للحدود؛ نظراً للمنظومة الفكرية والعملية في روج آفا التي تعطي آمالاً كبيرة للشعوب. (مرفق بالفيديو والصور).

قالت صحفية إيطالية إن دولة الاحتلال التركي ومرتزقة داعش يحاولون إفشال ثورة 19 تموز في شمال وشرق سوريا بشتى الوسائل، مضيفة إن هذه الثورة أعطت الأمل للبشرية جمعاء. (مرفق بالفيديو والصور).

أكد الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة عفرين، محمد نعسو، أن أهالي عفرين المهجّرين يساندون إعلان الإدارة الذاتية لحالة الطوارئ عبر تنظيم أنفسهم، مشدداً "الأهالي لن يبقوا في حالة الدفاع خلال العدوان بل سيمضون قدماً لتحرير الأراضي المحتلة". (مرفق بالفيديو والصور).

أوضح الرئيس المشترك لمجلس ناحية الدرباسية، رستم بكر أن التحضيرات لمواجهة تهديدات وهجمات الاحتلال التركي أصبحت شبه مكتملة، فيما يؤكد أهالي القرى الحدودية في الناحية أن البقاء والتمسك بالأرض سيكون السد المنيع أمام تنفيذ الاحتلال التركي لتهديداته. (مرفق بالفيديو والصور).

دعت اللجنة التحضيرية للاحتفالية التي ستقام في 19 تموز بمدينة قامشلو على مستوى إقليم الجزيرة بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا، جميع شعب المنطقة للمشاركة بزخم في الاحتفالية، مؤكدة أن حضور الأهالي فيها سيجدد من قوة وإرادة الثورة. (مرفق بالفيديو والصور).

هنأت حركة المجتمع الديمقراطي شعوب المنطقة بالذكرى السنوية العاشرة لثورة 19 تموز، ودعتها إلى "الالتزام بالمسؤولية الأخلاقية حيال استحقاقات المرحلة، والانضمام إلى النفير العام وحالة الطوارئ".

العالم

في ظل التهديدات التركية التي لا تتوقف بشن هجمات جديدة داخل سوريا، فضلاً عن الانتهاكات التركية المستمرة للسيادة العراقية، وتورط أنقرة في الصراع الليبي عن طريق المجموعات المرتزقة التابعة لها، تحدّث عدد من الخبراء حول حتمية وأهمية وجود تعاون عربي ـ كردي، يواجه المشروع التركي في المنطقة.

تحليل

بعد عشرات السنيين من تقسيم المنطقة وشعوبها وحالة النظم القوموية والإسلاموية التي فُرضت على المنطقة، علاوة على فشل هذه الأزمة في إدارة الشعوب والبلدان أو الدولة القومية ومع تصاعد ظاهرة الفقر والبطالة وكذلك التهميش والأحادية والإقصاء من قبل هذه النظم، وخاصة القومية التي جسّدت حالة وظيفية أداتية وتبعية مطلقة للهيمنة العالمية وللرأسمالية الاحتكارية، حيث سُرقت ونُهبت موارد المنطقة وشعوبها وتطبيق حالات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتغيير الديموغرافي لخلق الأمم الدولتية النمطية التجانسية البعيدة عن ثقافة وقيم المنطقة والإنسانية التي تمتاز بالتعدد والتنوع القومي والديني والمذهبي عبر هذه الدول والأنظمة القومية التي تجسّد تركيز السلطوية الفاشية.

تقرير

تتجه الأنظار إلى العاصمة الإيرانية، طهران، والتي ستحتضن اجتماعاً لقادة كل من روسيا وإيران والاحتلال التركي، لمناقشة تحديات مشتركة وخلافات وتناقضات فيما بينهم، وأبرزها الملف السوري. فماذا سيناقش بوتين وأردوغان ورئيسي؟ وهل سيستمر مسلسل "أستانا" بتكرار التراجيديا السوداء بحق السوريين؟

المجتمع والحياة

أنجزت دائرة المياه في بلدية الشعب بناحية ديرك عدّة مشاريع لحل مشكلة انقطاع المياه عن المواطنين، كصيانة الخطوط وتمديد الشبكات، ومن المقرر إنجاز مشاريع أخرى في الفترة المقبلة، منها تمديد شبكة رئيسة في الأحياء وحفر آبار. (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA