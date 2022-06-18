مخطط وكالة أنباء هاوار 18 – 6 – 2022

يعقد حزب الاتحاد الديمقراطي PYD مؤتمره التاسع على الاعتيادي، وذلك في مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، الساعة 09.00 (مرفق بالصور والفيديو)

تدلي لجنة البيئة والبلديات في مقاطعة الحسكة بيانا للرأي العام حيال ما تتعرض له مناطق شمال وشرق سوريا من تهديدات وهجمات دولة الاحتلال التركي المستمرة، وذلك في مركزها بمدينة الحسكة الساعة 11.00 (مرفق بالصور والفيديو)

تشهد ناحية الدرباسية وبلداتها سلسلة نشاطات، في ساعات مختلفة، لاستذكار الشهيدة سما يوجا (مرفق بالصور والفيديو)

تنظم لجنة حرية القائد عبدالله أوجلان ندوة حوارية في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، الساعة 11.00 (مرفق بالصور والفيديو.

يستذكر أهالي ناحية تربه سبيه الشهيدة سما يوجا، وذلك خلال مراسم استذكار في صالة السياحي، الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو)

تستمر خيمة اعتصام مؤتمرا لإسلام الديمقراطي تنديداً بتهديدات الاحتلال التركي بشن هجمات على شمال وشرق سوريا في يومها الرابع وذلك أمام مركز المؤتمر الإسلامي الديمقراطي في مدينة قامشلو الساعة 09.00. (مرفق بالصور والفيديو).

أشارت ناشطة حقوقية في مدينة الحسكة، إلى أن ما تفعله تركيا من استخدامها للأسلحة الكيماوية والمحرمة دولياً في مناطق الدفاع المشروع، يعد خرقاً لإعلان لاهاي وبروتوكول جنيف بشأن الغازات الخانقة والسامة. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد أهالي مدينة منبج أن تهديدات دولة الاحتلال التركي للمنطقة بذريعة إنشاء "منطقة آمنة" ليست إلا طمعاً باحتلال المزيد من الأراضي السورية، مشددين "نحن شعب متماسك ويد واحدة ضد أي اعتداء على أرضنا".(مرفق بالصور والفيديو).

قال نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات إن دولة الاحتلال التركي تعي جيداً أن الأمور لم تعد كما السابق، فشعب المنطقة اليوم متسلح بالوعي، مؤكداً أن الشعب سيبذل كل شيء للدفاع عن أرضه. (مرفق بالصور والفيديو).

يؤكد سريان شمال وشرق سوريا أن شعوب المنطقة معرضة لمجازر جديدة على يد دولة الاحتلال التركي، وشددوا على حقهم في الدفاع عن أنفسهم لتجنب مجازر أخرى بحقهم مع تصاعد التهديدات التركية باحتلال شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

يرى المحلل والكاتب السياسي الفلسطيني، محمد أبو مهادي، أن مسؤولية الدفاع عن مناطق شمال وشرق سوريا وردع النظام التركي عن عدوانه الذي يخطط له، تقع على كاهل الجميع بصفتها مسألة وطنية خالصة تستدعي تكاتف الجهود العربية والكردية.

أكد الكاتب والناشط السياسي كاوا نادر قادر أن الأحزاب الكلاسيكية في جنوب كردستان فقدت شرعيتها الوجودية والموضوعية، ودعا الشعب لتنظيم نفسه حسب المهام والتغييرات الجديدة.

تقرير

تؤدي دولة الاحتلال التركي، دوراً رئيساً، بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، في إعاقة تشكيل الحكومة العراقية، ليتسنى لها تنفيذ مخططاتها باحتلال أراضي أخرى من جنوب كردستان، إذ طالب سياسي عراقي، القوى السياسية بعدم السكوت عن الاستفزازات التركية.

ملف

منذ عام 2017 تعرض قضاء شنكال لأكثر من 21 هجوماً نفذته دولة الاحتلال التركي، عدد كبير من الإيزيديين استشهدوا جراء ذلك، وأصبحوا هدفاً لتركيا، في محاولة لاستكمال الإبادة وتنفيذ المخطط الذي لم يستطع داعش تنفيذه بتواطؤ من PDK وحكومة مصطفى الكاظمي.

ANHA