مخطط وكالة أنباء هاوار 18 – 6 - 2023

أشار النائب في البرلمان الأوروبي، نيكولاي فيلومسن إلى أن تحالف الجمهور بزعامة أردوغان في تركيا سيضر بالجميع، ودعا أوروبا إلى التوقف عن دعم حكومة أردوغان(مرفق بالصور ).

تتخذ الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إجراءات للبدء بمحاكمة مرتزقة داعش الأجانب بعد تخلي القوى الدولية عن مسؤولياتها، في حين تتوجه قطر لتعزيز حضورها في العراق من خلال "طريق التنمية" لخدمة حليفتها تركيا(مرفق بالصور).

يُعقد في 21 حزيران الجاري، اجتماع بين دولة الاحتلال التركي وروسيا وإيران وسوريا، وسط متغيرات جديدة على الساحة الإقليمية، ابتداء من إعادة سوريا إلى الجامعة العربية وإعادة انتخاب رجب طيب أردوغان رئيساً لتركيا، وصولاً لإعلان روسيا عن خارطة طريق جاهزة للتطبيع (مرفق بالصور).

يعيق الحصار المفروض على حيي الشيخ مقصود والأشرفية عمل بلدية الشعب التي لا تستطيع وضع مخطط عمل لمشاريعها الخدمية، بينما باشرت بلدية الشعب في تل براك أعمال تعبيد لطرق مهمة وتنفيذ مشاريع للمياه(مرفق بالصور والفيديو).

أخفق البرلمان اللبناني من جديد في انتخاب رئيس للبلاد، ما فتح الباب أمام التدخّل الخارجي، ولن يكون ترحيل الملف اللبناني إلى الخارج مفاجئاً للمعنيين بأزمته، بعدما استعصى عليهم الاتفاق على رؤية موحدة للمعالجة، حيث فقدت الأطراف كافة إمكانية الحل والتوافق للخروج من المراوحة رئاسياً؛ لرهانهم على الخارج(مرفق بالصور).

يقدم اهالي مقاطعة قامشلو واجب العزاء لذوي الشهيدين محمد كابار وزوزان عمر اللذان استشهدا في قصف للاحتلال التركي على الطريق الواصل ما بين قامشلو وتربه سبيه وذلك في ملعب الشبيبة في ناحية ديرك في تمام الساعة 10.00

تعقد هيئة الرياضة والشباب في اقليم الجزيرة ندوة حوارية حول أضرار المخدرات ، في مركز مجلس مقاطعة قامشلو، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

يقيم مجلس عوائل الشهداء لمقاطعتي عفرين والشهباء مراسم تشييع لـ3 شهد وذلك في مخيم العصر في ناحية تل سوسن في الشهاء، الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم اتحاد المرأة الشابة في مدينة الطبقة تظاهرة مشاعل تنديداً بالهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، الساعة 18.00 تنطلق في الحي الأول بمدينة الطبقة (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA