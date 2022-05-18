مخطط وكالة أنباء هاوار 18 – 5 – 2022

يدلي وجهاء وشيوخ العشائر العربية والكردية ومجلس سوريا الديمقراطية ومجالس ومؤسسات الادارة الذاتية في مقاطعة الحسكة، بيانا للرأي العام تعليقا على مشروع بناء دولة الاحتلال التركي المستوطنات في المناطق المحتلة بعد نصب خيمة أمام حديقة خابور. الساعة 10.00 . (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس المدني في ناحية الشدادي استذكار واجتماعاً، بمناسبة ١٨ ايار يوم الشهداء، في صالة الحرية في ناحية الشدادي، الساعة 14.00. (مرفق بالصور والفيديو).

يستذكر أهالي ناحية الدرباسية شهداء شهر أيار، ممن استشهدوا في أوقات وأماكن مختلفة خلال شهر أيار، في مركز الثقافة والفن بالناحية، الساعة 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

تدخل فعاليات خيمة الاعتصام المنددة بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK شريك دولة الاحتلال التركي في شن هجمات الإبادة على مناطق الدفاع المشروع، يومها الثالث، المنظمة من قبل حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية الدرباسية. (مرفق بالصور والفيديو).

يستذكر مجلس عوائل الشهداء في ديرك 56 شهيداً ممن استشهدوا في شهري نيسان وأيار في أماكن و أوقات مختلفة وذلك في قرية بروج بمنطقة كوجرات، الساعة 9:00.(مرفق بالصور والفيديو)

تحتفل إذاعة دجلة بالذكرى السنوية الأولى لافتتاحها في مركز دجلة للثقافة والفن في ديرك في الساعة 17.00.(مرفق بالصوروالفيديو)

يستذكر مجلس عوائل الشهداء في ناحية جل آغا شهداء شهري نيسان وأيار واستذكار شهداء حركة الحرية في المركز الثقافي في جنوب ناحية جل آغا الساعة 11:00.(مرفق بالصور والفيديو)

يستذكر مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه شهداء شهري نيسان وأيار في صالة السياحي في الساعة 11:00.(مرفق بالصور والفيديو)

هيئة الثقافة في شمال وشرق سوريا وبالتعاون مع هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة تفتتح المعرض السنوي السادس للفن التشكيلي في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو الساعة 11:00.(مرفق بالصور والفيديو)

يستذكر مجلس عوائل الشهداء في ناحية كركي لكي شهداء شهري نيسان وأيار في حديقة رميلان في كركي لكي الساعة 11:00.(مرفق بالصور والفيديو).

قالت إحدى محاميات القائد عبدالله أوجلان نوروز أويسال:" تشديد العزلة في ايمرالي، بداية لأزمات في السياسة، والاقتصاد والوضع العسكري".

انتقد فريد عطي صمت حكومة دمشق عن مشروع توطين اللاجئين في المناطق المحتلة من قبل دولة الاحتلال التركي وتساءل عن التصريحات التي كانت تطلقها حكومة دمشق بخصوص وحدة سوريا، وأضاف "على أرض الواقع تفعل حكومة دمشق عكس ما تقول وصمتها يدل على أنها شريك بمشروع الاستيطان".(مرفق بالصور والفيديو).

حوار

أشاد الكاتب والأستاذ الجامعي، عدالت عبد الله، بالمقاومة البطولية لقوات الدفاع الشعبي في وجه دولة الاحتلال التركي، داعياً القوى الكردستانية لتوحيد الصفوف في وجه المطامع الاستعمارية للدولة التركية المحتلة.

السياسة

حذر الأمين العام لحزب التطوير والتغيير الديمقراطي الجديد من مخاطر المشاريع الاستعمارية للدولة التركية على سوريا والعراق، وحث الشعبين السوري والعراقي على التكاتف لمواجهة الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

اعتبر عضو حزب الاتحاد الديمقراطي في سويسرا استخدام الأسلحة الكيماوية ضد قوات الدفاع الشعبي من قبل الاحتلال التركي أمراً خطيراً، مؤكداً أنه يحدث بموافقة دولية وإقليمية.

المجتمع والحياة

تأثرت الثروة الحيوانية في شمال وشرق سوريا بشكل كبير، بعد عامين متتالين من الجفاف، وفي غضون ذلك تسعى مديرية الثروة الحيوانية للحفاظ عليها وتأمين الإعلاف للمربين بشكل يضمن كفاية ماشيتهم. (مرفق بالصور والفيديو).

يحرس المزارعون في مناطق التماس مع جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في ناحية عين عيسى حقولهم المزروعة بالقمح والشعير في إجراء احترازي لمنع حرق محاصيلهم التي كانت منذ عام 2019 هدفاً للاحتلال. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA