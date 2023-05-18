مخطط وكالة أنباء هاوار 18 – 5 - 2023

شجب سياسيو شمال وشرق سوريا إغلاق حزب الديمقراطي الكردستاني معبر فيش خابور، وأكدوا أن إغلاق المعبر يُعد كارثة وجريمة بحق الشعب الكردي، هدفه إحداث شرخ بين الشعب الكردي والمجتمع الكردستاني.

يعرف يوم الـ 18 من أيار بيوم المقاومة والنضال الثوري للشعب التركي والكردستاني، وحركة التحرر الكردستاني التي كبرت على هذا الإرث أعلنت هذا اليوم كيوم للشهداء.

أكد المكوّنان العربي والكردي، على أن امتزاج دماء المكوّنات خلال ثورة شمال وشرق سوريا، شكّل حصناً منيعاً أمام محاولات تفكيك وحدتها، وشددا على استمرارهما في تصعيد النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، الذي وضع أساس فلسفة التعايش المشترك والأمة الديمقراطية.

منذ أكثر من عشرين يوماً، تشهد السودان، هذه الدولة الفقيرة، حرباً ضروس بين طرفين سودانيين حليفين فيما مضى، إلا أنهما اليوم من ألد الخصوم، والسبب السلطة التي استخدم كل طرف فيها ما يملك من قوةٍ وحيلٍ وعنفٍ مفرط للظفر بها، وذلك على حساب الشعب المكلوم.

تُعدّ الحماية ثقافة مجتمعية راسخة في شمال وشرق سوريا، ومنها حماية المحاصيل الزراعية، ومع نضوج المحاصيل تتخذ الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بالتعاون مع المزارعين، العديد من الإجراءات الاحترازية لحماية المحاصيل.

عد مهجّرو عفرين مشاركة السلطات التركية لمتزعمي مرتزقة سوريين مصنفين على لوائح الإرهاب، في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، ضرباً للقرارات والقوانين الدولية بعرض الحائط.

هل تحمل التحالفات بين إيران والسعودية من جهة، ودمشق والسعودية من جهة أخرى، حلاً للأزمات الإنسانية الطاحنة في لبنان؟ حيث يخيّم اليأس والبؤس والحرمان على بلاد الأرز، بسبب احتدام الصراع فيه بين صنّاع القرار في طهران والرياض، وارتهان مستقبله المنظور بالتذبذبات بين الجمهورية والمملكة.

تحت شعار " بروح الشهداء سنصعد حرب الشعب الثورية ونضمن حرية القائد أبو جسديا " يعقد مجلس عوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا مؤتمرهم الأول و ذلك في صالة سردم بمدينة الحسكة، الساعة 09.00 (مرفق بالفيديو والصور)

بالتزامن مع يوم الشهداء ينظم مجلس عوائل الشهداء في حلب، فعالية إشعال الشموع على أَضرحة الشهداء، الساعة 19.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مجلس ناحية تربه سبيه اجتماعاً جماهيرياً عن اسبوع الشهداء، في صالة حزب الاتحاد الديمقراطي الساعه 12.00 (مرفق بالصور والفيديو)