مخطط وكالة أنباء هاوار 18 – 4 - 2023

لم يتلمس السوريون بعد أي خطوة نحو الحل على عكس تطلعاتهم التي ثاروا من أجلها والمتمثلة بالتغيير والتحول الديمقراطي، وذلك مع إصرار حكومة دمشق على ذهنيتها المتزمتة، مما يعني أن أسباب قطع العلاقات العربية مع حكومة دمشق لا تزال قائمة.

أنهى الهلال الأحمر الكردي توزيع مساعدات مبادرة "الأمل في عطائكم"، بنسبة 95 % لمتضرري الزلزال في الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية وأسر ذوي الهمم في مناطق شمال وشرق سوريا. (مرفق بالفيديو والصور).

دعا أهالي ناحية تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو مكونات شمال وشرق سوريا للانتفاض ضد العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، ووصفوه بـ "قائد الحل والسلام لعموم الشرق الأوسط".(مرفق بالفيديو والصور).

تنظم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مؤتمراً صحفيا للإعلان عن برنامجها لحل الأزمة السورية، وذلك في مقر المجلس التنفيذي في مدينة الرقة، الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مجلس شباب سوريا الديمقراطية منتدى عن الهوية الوطنية للشباب، وتأثير الحرب الخاصة على الشباب والخطوات للتحول الديمقراطي في سوريا، وذلك في مقر مدلس سوريا الديمقراطية في مدينة الحسكة، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA