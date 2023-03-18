مخطط وكالة أنباء هاوار 18 – 3 - 2023

في الذكرى السنوية الخامسة لاحتلال الدولة التركية الفاشية ومرتزقتها لمنطقة عفرين ينظم اهالي مقاطعة الحسكة وقفة احتجاجية في ساحة شهداء السريان بحي الناصرة بمدينة الحسكة، الساعة 10.30 (مرفق بالفيديو والصور).

يدلي مجلس ناحية الهول بمقاطعة الحسكة بيانا استنكار بالتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة لاحتلال عفرين، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يدلي المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة ببيان حول الذكرى السنوية الخامسة لاحتلال عفرين، وذلك في مقر المجلس بناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو، الساعة الـ ١١:٠٠. (مرفق بالصور والفيديو)

يدلي مجلس ناحية ديرك ببيان بالتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة لاحتلال عفرين، أمام مركز مؤتمر ستار في الناحية، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يدلي مجلس ناحية تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو ببيان حول الذكرى السنوية الخامس لاحتلال عفرين، الساعة 11.00. كما يدلي مجلس ناحية عامودا ببيان حول نفس الموضوع في ساحة الشهيد جهاد، الساعة 11.00، بينما يدلي مجلس الشعب في قامشلو ببيان بهذه المناسبة في دوار بني هوري، الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور). وفي ناحيتي تربه سبيه وجل آغا، يدلي مجلس الناحية ببيان الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم اتحاد الشبيبة الثورية السورية في ناحية تربه سبيه مسيرة للاحتفال بعيد نوروز ، تنطلق من امام مركز اتحاد الشبيبة غرب الناحية، الساعة 17.00 ( مرفق بالصور والفيديو)

ينظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية كركي لكي مراسم غيابية لـ ٥ شهداء من وحدات مكافحة الإرهاب الذين استشهدوا جراء تحطم مروحتين كانت تقلهم إلى جنوب كردستان، وذلك في ساحة الكراج بناحية كركي لكي، الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).

"لن يتمكّن العدو من دخول عفرين إلّا بالمرور فوق أجسادنا، لن يدخل العدو عفرين ما حييت". في الذكرى السنويّة الـ 5 لاستشهاد كاركَر إيريش، أصبحت كلماته عهداً لرفاقه.

أثار إجراء محاكمات لمرتزقة داعش وأسرهم في عدد من الدول الأوروبية مؤخراً الجدل في شمال وشرق سوريا لجهة عدم إصدار أحكام تناسب ما اقترفوه؛ إبان فترة نشاطهم مع داعش، فيما صدرت الكثير من الأصوات المشككة بعدالة القضاء الأوروبي الذي حاكم مقاتلين أمميين حاربوا المرتزقة إلى جانب قسد ولم تأخذ العدالة مجراها في المجازر التي ارتكبت بحق الكرد في باريس. (مرفق بالفيديو والصور).

أكد الباحث السياسي السوري، وائل إسحق أن روسيا تدفع إلى إكمال مسار التقارب بين دمشق وأنقرة، مشيراً إلى أن تركيا مستعدة؛ لتقديم كافة التنازلات مقابل إفشال مشروع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومنع الكرد من الحصول على حقوقهم المشروعة.

تقرير

منذ 5 سنوات وعفرين تنزف حتى الآن، تعرضت لأعنف الهجمات، هجّر سكانها قسراً، غيرت كافة معالمها السكانية والأثرية واللغوية والثقافية والاجتماعية، واستوطنها الغرباء.

مع كل خلاف يثار بين الولايات المتحدة ودول النفط "أوبك" يتم الحديث عن إعادة طرح مشروع القانون المسمى "لا تكتلات احتكارية لإنتاج وتصدير النفط" المعروف اختصاراً بـ قانون "نوبك".

العالم

لا شك أن الظروف الاقتصادية صعبة حالياً في لبنان وقد تفرض على كثيرين الهجرة، لكن قرار التضحية ووقوف المواطنين إلى جانب بعضهم، اتخذه كثيرون بغض النظر عن ظروفهم، علّ ذلك يساعد على النهوض بالوطن وتأمين غد أفضل يشبه ما يحلمون به.

ANHA