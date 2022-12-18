مخطط وكالة أنباء هاوار 18 – 12 - 2022

تقدم فرق أوركسترا روج آفا للأطفال فيلماً وثائقياً في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو، الساعة 16.00 (مرفق بالفيديو والصور)

يتظاهر أهالي مقاطعة كوباني في إقليم الفرات ضد استمرار فرض السلطات التركية العزلة على القائد عبد الله اوجلان، في مركز المقاطعة الساعة 12.00. (مرفق بالصور والفيديو)

تدلي لجنة الصحة في الإدارة المدنية الديمقراطية لمدينة منبج وريفها، بيان للرأي العام، لمطالبة الجهات المعنية بالكشف عن الوضع الصحي للقائد عبدالله أوجلان، وذلك في مشفى الفرات بالمدينة، الساعة 11.00.( مرفق بالصور والفيديو).

أكد أعضاء من حركة الشبيبة الثورية، واتحاد المرأة الشابة في الطبقة، أن مواصلة نشر فكر القائد عبد الله أوجلان وتنظيم المجتمع وفق مبدأ حرب الشعب الثورية، هو الحل الأمثل؛ لإفشال مخططات دولة الاحتلال التركي تجاه المنطقة. (مرفق بالفيديو والصور)

عاهد رفاق الشهيد رزكار آدانميش بالسيرة على نهج شهداء الإعلام الحر وتصعيد النضال، وقالوا: "الشهيد زركار كان يقول دائماً إننا قرأنا تاريخنا بأعين العدو، يجب على كل صحفي أن يشارك في كتابة التاريخ".(مرفق بالفيديو والصور)

رأى الباحث والحقوقي، آرام حاجي، أن العزلة التي تفرضها السلطات التركية على القائد عبد الله أوجلان "إجراء تعسفي وغير قانوني وغير إنساني"، لافتاً أن أسبابها "سياسية بحتة، لوضع فيصل بين السيّد أوجلان والفضاء السياسي الذي تعيشه تركيا والمنطقة؛ لأنها تدرك مدى تأثيراته الفعالة". (مرفق بالفيديو والصور)

تحليل

منطقة الشرق الأوسط التي كانت مهد جميع الحضارات الإنسانية عبر التاريخ ومنبع العلم والمعرفة والفلسفة، تتحول إلى بؤرةٍ لكافة المشاكل والقضايا العقيمة في العالم، فالصراعات الداخلية والتدخلات الخارجية عبَّدت الطريق أمامها لتتحول إلى صحراء ثقافية في الوقت الراهن، وبالطبع فإن لثقافة الدولة القومية التي تشكّلت في المنطقة دوراً بارزاً في ذلك، ما جعلها ميداناً للأزمات المتصاعدة.

العالم

وسط التدهور الاقتصادي الذي تعاني منه المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق، شهدت درعا خلال هذا العام موجة استقالات غير مسبوقة، في حين حذر مراقبون من انفجار اجتماعي وشيك في لبنان مع استمرار الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الصعبة في المنطقة.

ANHA