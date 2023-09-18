مخطط وكالة أنباء هاوار 18-9-2023

أعرب أعضاء لجنة وجهاء حيي الشيخ مقصود والأشرفية عن رفضهم للعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وطالبوا بحريته الجسدية، وأكدوا على إيصال فكره للأجيال المتعاقبة لما لها من ضرورة للمجتمعات(مرفق بالصور والفيديو).

أكدت عائشة حسو أن أفكار الأمة الديمقراطية أسهمت في تحقيق الانتصار على المؤامرات التي حيكت في دير الزور، وأن تحرير المناطق المحتلة لا يزال مطلباً جماهيرياً قائماً وواجباً على الجميع(مرفق بالصور والفيديو).

أشارت الصحفية والباحثة المصرية ولاء أبو ستيت أن شعار "Jin, Jiyan, Azadî" (المرأة، الحياة، الحرية) بات منهجاً للحياة وللمرأة، وأعربت عن تضامنها مع النساء في روجهلات وإيران "نشد على أياديكن في واقع سيء كل ما فيه قاتل للروح وللنفس وللأمل"(مرفق بالصور).

أكد الرئيس المشترك للإدارة العامة للمحروقات، أن رفع سعر المحرقات لا يشمل القطاع الخدمي، إنما يسري على القطاعات التجارية والصناعية والسياحية(مرفق بالصور الفيديو).

قال مدير سد روج آفا (تشرين) إن البحيرات على مجرى نهر الفرات شمال وشرق سوريا في حالة استنزاف دائم وتسير باتجاه المنسوب الميت، ذلك لأن المياه التي تستنزف في التوليد والشرب والري والتبخر لا يتم تعويضها مطلقاً، جراء حبس الدولة التركية المياه من منبعها عن مجراها في الأراضي السورية(مرفق بالصور والفيديو).

لتشجيع الجيل الشاب على الكتابة والقراءة والتمسك بجذوره الثقافية، تنطلق بعد أيام، في مدينة كوباني ورشة عمل عن الأجناس الأدبية والقصة القصيرة جداً(مرفق بالصور والفيديو).

يقدم أهالي مقاطعة كوباني واجب العزاء لذوي الشهيدة جاندا جودي في الخيمة التي نصبت بحي بوطان شرقي بمدينة كوباني وذلك في تمام الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

يستذكر أهالي ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو الفنان الراحل ريبر عيسى الذي استشهد في الـ 18 أيلول 2022 في حادث سير، وذلك في مركز هوري للثقافة والفن بعامودا في تمام الساعة الـ 10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

يدلي شيوخ ووجهاء العشائر في ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو بيان إلى الرأي العام حول مساندة لمقاومة قوات سوريا الديمقراطية ضد المخططات الإرهابية، وذلك أمام مبنى مركز الثقافة والفن ،الساعة الـ 10:00 (مرفق بالصور والفيديو)

تستمر فعاليات مهرجان الشهيدة روناهي باور للدبكات الشعبية بتقديم العروض الفنية في يومه الثالث على خشبة مركز آرام تيكران ببلدة رميلان التابعة ، الساعة 16.00 (مرفق بالصور والفيديو)

ANHA