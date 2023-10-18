مخطط وكالة أنباء هاوار 18-10-2023

مرّ ربع قرن على توقيع اتفاقية أضنة بين الدولة التركية المحتلة والدولة السورية في عهد الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد ولا تزال قائمة حتى اليوم. سبق توقيع الاتفاقية بين الدولتين خروج القائد عبد الله أوجلان من سوريا وهي المرحلة التي وصفها القائد بالمؤامرة الدولية(مرفق بالصور).

أكدت شخصيات نسائية، أنهن مدينات للقائد عبد الله أوجلان، بكونهن استمددن إرادتهن وعزيمتهن من فكره وفلسفته، وعاهدنه بإيصال فكره حيال قضية تحرر المرأة إلى أكبر عدد ممكن من النساء(مرفق بالصور والفيديو).

أشار مقربون من الشهيد بسام حاكم الحسين الذي استشهد في قصف دولة الاحتلال التركي مع 28 من رفاقه، إلى أنّه أصبح بنضاله وشخصيته قدوة للمجتمع. وبأنه كان عاشقاً وفيّاً للأرض وقضيّة الإنسانيّة(مرفق بالصور والفيديو).

قوبلت المبادرة التي أطلقتها منظومة المجتمع الكردستاني لحل القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بردود فعل إيجابية واسعة(مرفق بالصور).

أشار سياسيو قامشلو والشهباء إلى مساعي دولة الاحتلال التركي في إثارة الفتن بين أهالي المنطقة والقضاء على نظام الإدارة الذاتيّة، ولفتوا إلى أنّها تلقّت أفضل ردّ من أهالي المنطقة وأنّ مقاومتهم ستحبط جميع الهجمات(مرفق بالصور والفيديو).

تسبّبت الهجمات الأخيرة لدولة الاحتلال التركي ومرتزقتها على منطقة عفرين بإغلاق 9 مدارس في ناحيتي شرا وشيراوا، وهذا يعني حرمان أكثر من ألف طالب وطالبة من التعليم(مرفق بالصور والفيديو).

أنجزت مديرية المياه في مقاطعة كوباني أكثر من 70 بالمائة من المشاريع التي وضعتها ضمن مخططها السنوي لعام 2023، وتستعد لوضع حوض مشته نور في الخدمة التجريبية بعد أيامٍ قليلة(مرفق بالصور والفيديو).

تنظم حركة الشبيبة الثورية في مدينة منبج فعالية خيمة اعتصام للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبدالله اوجلان وذلك في ساحة الساعة وسط المدينة وتنطلق في تمام الساعة 09.00(مرفق بالصور والفيديو).

يشيع أهالي مدينة الطبقة جثمان الشهيد أحمد العضو في قوى الأمن الداخلي إلى مثواه الأخير في مزار الشهداء، الساعة 09.30(مرفق بالصور والفيديو)

ينظم مركز الهلال الذهبي المرحلة الثانية من معرض الرسم على مستوى شمال وشرق سوريا وذلك في مدينة الرقة الساعة 09.30(مرفق بالصور والفيديو).

يواصل أهالي مقاطعة قامشلو فعالية خيمة الاعتصام في يومها الثاني تضامنا مع الحملة العالمية (الحرية لعبد الله أوجلان، الحل السياسي للقضية الكردية)، وذلك أمام مبنى مفوضية الأمم المتحدة المختصة بشؤون اللاجئين بمدينة قامشلو، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو)

تحت شعار "المحاماة الرسالة الأسمى لتحقيق العدالة الاجتماعية "يعقد اتحاد المحامين في الرقة مؤتمره السنوي الرابع وذلك في القاعة المركزية للمحامين الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

تنظم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مؤتمر صحفياً للكشف عن الإحصائية النهائية لهجمات الاحتلال التركي على المنطقة واطلاع الرأي العام على إجراءات ونداءات الإدارة الذاتية، وذلك في مقر دائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية في مدينة قامشلو، في تمام الساعة الـ 11.00 (مرفق بالصور والفيديو).