مخطط وكالة أنباء هاوار 17 – 8 – 2023

قال وطنيون من روج آفا إن عيد الانبعاث الوطني في 15 آب حطّم جدار الخوف، وبنى شخصية جديدة ذات جرأة وجسارة، فلم يكن قفزة عسكرية وحسب، بل أخلاقية وتنظيمية وسياسية، وأكدوا أن 15 آب أحبط تصورات الأعداء الذين كانوا دائماً يقولون لقد أنهيناهم، لقد هزمناهم. (مرفق بالفيديو والصور).

أوضحت سهام حمو أنه بعد تحرير منبج فُتِحت صفحة جديدة أمام المرأة، مبيّنة أن وصولهن إلى مراكز صناعة القرار لم يأتي بالسهل. (مرفق بالفيديو والصور).

اعتبر الباحث المختص في قضايا الإرهاب حسن أبو هنية، أن غياب الحل السياسي في سوريا وتراجع الاهتمام الدولي بداعش وتغيير تكتيكاته، كلها أسباب ذاتية وموضوعية تشير إلى أن داعش بدأ يتعافى وأنه سينفذ المزيد من الهجمات.

لا أظنّ أن هناك شعباً في الدنيا له تجارب مريرة مع زيادة الرواتب والأجور، كالشعب السوري الذي أصبح كالغريق الذي يتعلق بقشة تنتشله من هذا الواقع المزري الذي يعيشه.

أكد الإداري في غرفة عمليات سد الفرات أنه في حال انخفض منسوب البحيرة مترين آخرين سيخرج سد الفرات عن الخدمة. (مرفق بالفيديو والصور).

يتزايد الحديث الغربي عن دور مجموعة فاغنر الروسية في أحداث النيجر، فهل تشكل واشنطن وباريس محوراً غربيّاً ضد فاغنر في أفريقيا؟ وهل باتت النيجر ساحة صراع جديدة على غرار سوريا وأوكرانيا؟

يقيم مكتب تجمع نساء زنوبيا في مدينة منبج محاضرة توعوية عن زواج القاصرات وجرائم قتل النساء في الخط الشرقي الساعة 10:00 (مرفق بالفيديو والصور)

ينظم مجلس عوائل الشهداء في قامشلو مراسم استذكار شهداء شهر اب وذلك في مزار الشهيد دليل ساروخان، الساعة 18.30 (مرفق بالفيديو والصور).

تنظم اكاديمية المجتمع الديمقراطي في ديرك فعالية ثقافية فنية بمناسبة عيد الانبعاث، في مركز دجلة للثقافة والفن في ديرك، الساعة 19.00 (مرفق بالفيديو والصور).