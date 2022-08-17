مخطط وكالة أنباء هاوار 17 – 8 - 2022

ينظم أهالي ناحية تل تمر وقفة احتجاجية تنديدا بالتصعيد التركي على شمال شمال وشرق سوريا، الساعة 11.00. (مرفق بالصور والفيديو).

يخرج أهالي ناحية عامودا في مظاهرة تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، تنطلق من ساحة المرأة بناحية عامودا الساعة 10:30.(مرفق بالصور والفيديو)

تستمر خيمة الاعتصام التي نصبتها قوات حماية المجتمع- المرأة ومؤتمر ستار تحت شعار "أين ضميركم وعدالتكم"، في يومها الخامس أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة قامشلو، الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

تدلي الإدارة الذاتية في إقليم الفرات وبجميع مؤسساتها بياناً للتنديد بهجمات الاحتلال التركي ضد مقاطعة كوباني، وذلك في ساحة المرأة الحرة ، الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).

أوضح مقاتلو المجلس العسكري السرياني أن الاحتلال التركي يهدف إلى بث الرعب في نفوس أهالي شمال وشرق سوريا وتهجيرهم تمهيداً لاحتلالها، وشددوا "نحن جاهزون لحماية حدودنا حتى آخر قطرة من دمائنا" في مواجهة الهجمات الاحتلالية التركية. (مرفق بالصور والفيديو)

انتقد شيخ عشيرة النعيم في الطبقة، محمد النعيمي، صمت حكومة دمشق وعدم اتخاذها أي موقف جاد حيال الهجمات التركية على سوريا، مطالباً إياها ومجلس الأمن بإيقاف هذه الهجمات والتمدد العثماني في الأراضي السورية. (مرفق بالصور والفيديو)

عدّ الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار "اتفاقية أضنة المعدلة" تبريراً للاحتلال، فيما وصفه عضو المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطية باتفاقية "إذعان كامل وانتهاك للسيادة السورية"، محذراً من سياقات خطرة وسيناريوهات مدمرة لسوريا جراء هذه الاتفاقية.

أكد الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل رفعت استعدادهم للدفاع عنها في وجه الأطماع التركية الرامية إلى احتلالها في وقت تواصل فيه دولة الاحتلال التركي تهديد المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو)

تقرير

على مدار 6 سنوات من المشروع الديمقراطي وتجربة الإدارة الذاتية، تعيش مكونات منطقة منبج مهددة من قبل تركيا والمجموعات المرتزقة التابعة لها، فيما تؤكد هذه المكونات جاهزيتها للدفاع عن مدينتهم التاريخية.

تحليل

وُضعت أسس ديكتاتورية أردوغان في تركيا قبل 20 عاماً. وقد تقدّمت خطوةً بخطوة إلى أن وصلت إلى هذه الأيام. وقد حشد عام 2002 الكثير من الناس حوله بالألاعيب وإخفاء وجه الحقيقي ووصل إلى السلطة. واُعتبر حزب العدالة والتنمية حركةَ "قضيةٍ" أكثر من كونه حزباً. وتم بقيادة أردوغان خداع المجتمع بأسره بما فيهم مؤسسو الحزب الأوائل. وعلى الرغم من أنّ المنشقّين عن الحزب لا يقولون إنّه تعرّضوا للخداع لكنّهم يقولون إنّ حزب العدالة والتنمية ابتعدت عن "القضية".

يواجه العالَم مجموعةً من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية، وقضايا تتعلق بالمناخ والاحتباس الحراري وظاهرة المجاعة وأزمة الجفاف والتصحر، بالإضافة للانتشار السريع للأوبئة والجوائح والفيروسات والأمراض المعدية، التي تشكل خطراً على حياة الإنسان وصحته وكافة الكائنات الحية على وجه الأرض. ومع تصاعد حدة الصراعات والحروب غيرِ المتكافئة بين الدول والحكومات، تتفاقم هذه الأزمات بشكلٍ أكبر والتي ترسّخ لها ذهنية سلطة الدولة القومية والنظام الرأسمالي العالمي، الأمرُ الذي يؤّثر سلباً على حياة الأفراد والجماعات التي تقطن في هذه المساحات الجغرافية، بذلك تصبح القضايا المتعلقة بالبيئة والمناخ والإنسان خارج حسابات الحكومات وحكام الدول.

ANHA