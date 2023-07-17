مخطط وكالة أنباء هاوار 17 – 7 – 2023

أكد حقوقي ومستشار مصري أن قضية القائد أوجلان من أهم القضايا الإنسانية، مطالباً كافة المعنيين بحقوق الإنسان بدعم هذه القضية وإيصالها إلى العالم، كاشفاً عن تحرك جديد لتحريكها في مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف.

ثورة شمال وشرق سوريا في 11 عاماً، كيف تشكّلت وتحوّلت إلى بدن لنظام الإدارة الذاتية الديمقراطية.

مع هيمنة الإمبراطوريات الذكورية؛ تعرّض الأساس الرئيس للمعتقدات العريقة والعبادات الأقدم المتمثلة بعبادة الآلهة في شرق وغرب الفرات للتدمير، وجرى السعي للقضاء على نمط الحياة القائم على عبادة الآلهة.

طلب ممثل الإدارة الذاتية في لبنان من وزير الخارجية اللبناني تشكيل لجنة تنسيق لحل ملف اللاجئين السوريين في لبنان، وذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة اللبنانية بيروت.

حصلت وكالتنا على تفاصيل جديدة حول قضية مقتل الشقيقتين في ناحية تربه سبيه، تؤكد أنهما "قتلتا خنقاً". (مرفق بالفيديو والصور)

حذر خبراء من خطورة الأوضاع في السودان مع اقتراب الحرب من 100 يوم وعدم وجود أفق لحل الأزمة خاصة في ظل رغبة طرفي الصراع في القضاء على الآخر وهو ما يدخل السودان في حرب قد تمتد لسنوات، الخاسر الوحيد فيها هو الشعب السوداني.. فهل تستمر الحرب أم يكون للمجتمع الدولي رأي آخر؟

ينظم حزب الاتحاد الديمقراطي الملتقى السوري لثورة ١٩ تموز تحت شعار" 19تموز: ثورة المرأة والشعوب وضمان سوريا ديمقراطية" وذلك في مدينة الحسكة، الساعة 09.30 (مرفق بالفيديو والصور).

يختتم الاتحاد الرياضي في شمال وشرق سوريا بطولة كرة السلة للسيدات في منشآه الشهيد أدهم الرياضية في مدينة الرقة، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يدلي اتحاد المحامين في مقاطعة عفرين والشهباء ببيان بصدد العزلة المفروضة على القائد عبد الله اوجلان وذلك في قرية تل سوسين في مقاطعة الشهباء، الساعة 11:00 مرفق بصور والفيديو.

تنظم حركة الشبيبة الثورية السورية تظاهرة تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله اوجلان وذلك في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء، الساعة 18:00 (مرفق بصور والفيديو).

يختتم مركز الثقافة والفن في مدينة الطبقة ملتقى الطبقة للفن التشكيلي، الساعة، 18.00 (مرفق بالفيديو والصور)

ANHA