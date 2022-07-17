مخطط وكالة أنباء هاوار 17 – 7 – 2022

تعقد دائرة العلاقات الخارجية الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا مؤتمراً صحفياً لوفد فرنسي، وذلك في مزار الشهيد دليل ساروخان بمدينة قامشلو في تمام الساعة 11.00.( مرفق بالصور والفيديو)

تقام في مدينة منبج احتفالية بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 19 تموز وذلك في الساعة 17.30 (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح الرئيس المشترك لحزب الاتحاد السرياني، سنحريب برصوم أن نداء الأحزاب والقوى السياسية في شمال وشرق سوريا لفرض حظر جوي هو نداء إنساني لحماية شعوب المنطقة من الأطماع التركية، مجدداً دعوته للمجتمع الدولي إلى الاستجابة لمطالبهم(مرفق بالصور والفيديو).

أعربت شخصيات وطنية في شمال وشرق سوريا عن دعمها ومساندتها لإعلان حالة الطوارئ، والانخراط فيها، لما لها من أهمية في حماية المنطقة من تهديدات وهجمات دولة الاحتلال التركي المستمرة، وخطوة في سبيل تحرير المناطق السورية المحتلة(مرفق بالصور والفيديو).

تعود نقطة ارتكاز القوات الإيرانية ـ بلدتا نبّل والزهراء ـ في ريف حلب الشمالي، بعد معاناة دامت أعواماً، إلى الواجهة من جديد، بعد نية تركيا والمجموعات المرتزقة التابعة لها، في احتلالها والأخذ بالثأر، إلا أن سكانهما لا يعولون على القوات المنتشرة في المنطقة على الرغم من دفع القوات الإيرانية بتعزيزات عسكرية جديدة إلى المنطقة(مرفق بالصور والفيديو).

حوار

وصف حسن كوجر ثورة 19 تموز بالمنظومة الفكرية الهادفة إلى خلق مجتمع حر، واعتبرها ثورة تخوض حرباً وعملية بناء في آنٍ معاً، مؤكداً على ضرورة اتفاق المكونات كحلّ وحيد للخلاص من الفوضى الإقليمية(مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

قبل 11 عاماً من الآن، وبالتحديد مطلع عام 2011 كانت الثورة التونسية التي عُرفت بثورة الياسمين مثالاً ونموذجاً لكل الشعوب العربية، وكانت عبارة "الإجابة تونس" لا تفارق ألسنة الشباب العربي إعجاباً وتقديراً للثورة التى سرعان ما انتشرت في الكثير من الدول العربية، فيما عرف وقتها بثورات الربيع العربي(مرفق بالصور والفيديو).

وجّهت حركة "رجال الكرامة" في السويداء رسالة إلى حكومة دمشق، طالبتها بتحسين الوضع المعيشي والأمني في المنطقة. محذرين من أنهم لن يبقوا "مكتوفي الأيدي"، فيما أعرب ليبيون عن خشيتهم من عودة البلاد إلى مربع الفوضى والحرب الأهلية، في ظل الانتشار الواسع للجماعات المسلحة المتناقضة في ولاءاتها السياسية(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA