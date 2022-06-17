مخطط وكالة أنباء هاوار 17 – 6 – 2022

تنظم حركة الشبيبة الثورية السورية مظاهرة تنديداً بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني وتهديدات الاحتلال التركي بشن هجمات على شمال وشرق سوريا بساحة شنكال في ناحية عامودا الساعة 19.00.(مرفق بالصور والفيديو)

تعرض حركة الهلال الذهبي الثقافية بمشاركة شركة نوجيان للإنتاج، ضمن صالة سردم الثقافية في مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، فلم وثائقي عن حياة المناضلة والإعلامية نوجيان ارهان، الساعة الـ19.00. (مرفق بالصور والفيديو).

حثّ مثقفون في إقليم الجزيرة على ضرورة تصعيد النضال من أجل تحقيق الحرية للقائد عبد الله أوجلان، وأكدوا أن " الصمت غير جائز لشعبنا"، وسلطوا الضوء على أهمية الحرية الجسدية للقائد(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح الصحفي خالد أرميش أن الإعلام الحر كشف حقيقة المعركة الجارية في زاب وهزيمة الدولة التركية التي تريد إخفاءها، مؤكداً أنها لن تستطيع إخفاء الحقيقة باعتقال الصحفيين وإسكات صوت الحقيقة(مرفق بالصور والفيديو).

شهدت مدينة منبج في الأيام الأخيرة، التي تلت تصاعد حدة التهديدات التركية بشن هجوم وتوسيع رقعة المناطق المحتلة، تحركات للعشائر العربية والكردية والتركمانية التي أكدت في أكثر من مناسبة رفضها لأي تدخل خارجي في الشأن السوري(مرفق بالصور والفيديو).

دعت الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي في إقليم الفرات فوزية عبدي اللاجئين السوريين في تركيا لعودة إلى مواطنهم الأصلية وعدم السماح لتركيا باستغلالهم في مشاريعها الاستعمارية، وقالت "مصلحة السوريين تكمن في عودتهم إلى منازلهم وليس إلى المستوطنات"(مرفق بالصور والفيديو).

رصدت كاميرا وكالتنا ـ بالصور والفيديو ـ آثار الدمار الذي لحق ببلدة مرعناز نتيجة القصف التركي، ورصدت خطوط الجبهة الأمامية في البلدة، وأكبر القواعد العسكرية للاحتلال التركي في مركز مدينة إعزاز المحتلة بريف حلب الشمالي(مرفق بالصور والفيديو).

تعكس الوقائع على الأرض حقيقة "المنطقة الآمنة" التي تروج لها دولة الاحتلال التركي للتغطية على جريمة التغيير الديمغرافي التي تحدثها في المناطق المحتلة. "المنطقة الآمنة" التي تتحدث عنها تركيا باتت بشكل واضح مظلة لحماية المرتزقة من مختلف المجموعات وفي مقدمتها داعش(مرفق بالصور والفيديو).

بينت المحامية خديجة إبراهيم ان التعريف المناسب للجرائم التي ترتكبها الدولة التركية المحتلة في شنكال هي ان الدولة التركية تقوم بالإرهاب ضد الشعوب. بسبب ممارساتها الإرهابية وقالت:" احد المواد الأساسية في قانون حقوق الانسان الدولية، حماية الامن العام. وهذا من مسؤولية الأمم المتحدة ومجلس الامن. ولكن هنا يظهر نفاق المؤسسات الدولية. وهذا يعني موافقة سرية على تنفيذ هجمات الدولة التركية."

العالم والشرق الأوسط

شكل انسحاب نواب الكتلة الصدرية من البرلمان فصلاً جديداً من فصول الأزمة السياسية العراقية، فما بين الحديث عن استبدال هؤلاء النواب بآخرين من "الإطار التنسيقي" الشيعي، وصعوبة موقف "الديمقراطي الكردستاني" وتحالف "السيادة" السني، يرجح الدكتور، جواد البيضاني، قيادة التيار الصدري لاحتجاجات ومعارضة جديدة. فإلى أين تسير التطورات؟(مرفق بالصور).

الثقافة والفن

تنطلق فعاليات المهرجان الأدبي الأول في مركز الثقافة والفن في مدينة كوباني ، الساعة 16.00، حيث سيستمر لمدة أسبوع مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

أطلق مكتب ذوي الاحتياجات الخاصة في منبج حملة لدعم ذوي الهمم، فيما قال الإداري في المكتب هيثم الحمدو إن "هذه الفئة لم تلقَ الاهتمام الذي يجعلها جزءاً من المجتمع"، مؤكداً أنهم وبالتعاون مع الأهالي سيدعمون تمكينها في المجتمع(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA