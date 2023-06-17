مخطط وكالة أنباء هاوار 17 – 6 - 2023

دعا أهالي مقاطعة الحسكة الشعوب التواقة للديمقراطية في باكور كردستان للانتفاض معهم؛ لتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان. (مرفق بالفيديو والصور).

أوضح أهالي كوباني أن الاحتلال التركي يسعى عبر قصفه اليومي على المنطقة إلى تهجير السكان من أرضهم، وأكدوا أن طائرات العدو لن تخيفهم وأن المقاومة هو الخيار الوحيد. (مرفق بالفيديو والصور).

في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد فرهاد ديرك، يتلقى السائرون على خطاه ممن يناضلون في سبيل نشر فكر الحرية والحفاظ على القيم تدريباتهم في الأكاديمية التي افتُتحت باسمه، وفي المقابل، لم يُحاسب المسؤولون عن استشهاده ولا تزال هجمات المحتلين والعملاء مستمرة. (مرفق بالفيديو والصور).

أوّل مهمّة قامت بها الحكومة التركيّة بعد الانتخابات هي تكثيف عدائها للكرد ومواصلة هجماتها عليهم، أسفرت الهجمات التي تعرّضت لها المناطق الحدوديّة عن فقدان عددٍ من الأشخاص لحياتهم وإصابة آخرين. واُغتيل حسين آراسان وسط مدينة السليمانيّة، فيما تعرّض كلّ من حلب، أحداث، الشهباء، منبج وقامشلو لهجمات جويّة بالطائرات المسيّرة، وطالت الهجمات مخمور وشنكال أيضاً، وتكشف كلّ هذه الهجمات التي تُشنّ على الكرد السياسة الرئيسة لحكومة حزبي العدالة والتنمية والحركة القوميّة الفاشيّة.

"نشهد اليوم مجدداً مرحلة أكثر حرجاً، ولهذا على كل كردي إدراك معطيات المرحلة والانخراط في هذه الحرب. وعلينا ألا ننسى أنه يمكن أن تكون هذه فرصتنا الوحيدة على مر التاريخ، وإن لم نستغل هذه الفرصة جيداً، فسنتحول لأداة بيد الجميع، إذاً علينا أن نتكاتف جميعاً حول الشعلة التي يحملها القائد آبو".

شهدت التشكيلة الحكومية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس التركي، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، تغييرات كبيرة، اعتبرها البعض انقلاباً من أردوغان على سياساته السابقة واعترافاً بفشله في إدارة ملفات حساسة وعلى رأسها الاقتصاد.

ينظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية عامودا مراسم غيابية لمقاتلة وحدات المرأة الحرة – ستار الشهيدة آخين عامودا (دلسوز حبيب)، وذلك في قرية سنجق سعدون التابعة لناحية عامودا، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تنديدا بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، يعقد في مدينة الحسكة اجتماعين الأولى في صالة رشو الثاني في صالة سردم في مدينة الحسكة، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يخرج أهالي ناحية الشدادي بمقاطعة الحسكة في تظاهرة جماهيرية تنديدا بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يشيع أهالي مدينة الحسكة جثمان مقاتل قوات سوريا الديمقراطية جوان أكرم اوسو الذي استشهد أثر قصف مسيرة تركية في قرية شورك بمدينة قامشلو، وذلك إلى مزار الشهيد دجوار بقرية االداودية بمقاطعة الحسكة، الساعة 16.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يشيع أهالي مقاطعة قامشلو جثمانين الشهيدين المدنيين زوزان عمر ومحمد كابار اللذان استشهدا جراء قصف طائرة مسيرة لسيارة في قرية شورك شرق مدينة قامشلو، إلى مزار الشهيد خبات ديرك الساعة 18.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA