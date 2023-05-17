مخطط وكالة أنباء هاوار 17 – 5 - 2023

أكدت شخصيات سياسية ومدنية أن شعوب الشرق الأوسط وجدت في فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان حلاً للمشاكل التي تواجهها، مشددة على ضرورة تحقيق حريته الجسدية، وإطلاق سراح صاحب حل تلك القضايا العالقة(مرفق بالصور والفيديو).

أوضحت رئيسة هيئة المرأة في إقليم الجزيرة، أن صمت القوى الدولية إزاء جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته في المناطق المحتلة، يشجعهم على ارتكاب المزيد، ووصفت وضع النساء والأطفال هناك بـ "مأساوي للغاية"(مرفق بالصور والفيديو).

يصادف اليوم الذكرى الـ 384 على إبرام أول اتفاقية جُزّئت بموجبها كردستان إلى جزأين، وبعدها بـ 277 أبرمت اتفاقية سايكس بيكو المكملة لعملية تجزئة وتشتيت الكرد وكردستان. ويؤكد عبود مخصو أن هدف الاتفاقية كانت إبادة الشعب الكردي، وعلى الشعب الكردي الآن تصعيد النضال على كافة المستويات، لنيل حقوقه(مرفق بالصور والفيديو).

أغلق الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) في 11 أيار الجاري المعبر الواصل بين شمال وشرق سوريا، في خطوة جديدة من نهج المعاداة المتواصل ضد الكرد وتطلعاتهم في تحقيق الحرية(مرفق بالصور والفيديو).

أغلق الحزب الديمقراطي الكردستاني مرة أخرى أبواب معبر سيمالكا – فيش خابور الحدودي في وجه مناطق شمال وشرق سوريا، وهو السلاح الذي لطالما أشهره الحزب في وجه أهالي المنطقة وتجدد استخدامه مرات عدة بدوافع سياسية تجاوزت المبادئ الإنسانية(مرفق بالصور).

في ظل الغلاء المعيشي الذي تعيشه المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق، لا يكفي راتبا الزوجين معاً لسد احتياجات أيام معدودة من الشهر كله(مرفق بالصور).

بمناسبة يوم اللغة الكردية ينظم معهد إعداد المدرسين في الحسكة معرض لأعمال الطلاب اليدوية و حفلة غنائية في تمام الساعة 9.00 وذلك في معهد إعداد المدرسين بحي الكلاسة، وفي السياق تنظم إدارة المدارس في ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو، حفل، وذلك في مركز هوري للثقافة ، الساعة الـ 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

تستمر فعاليات المعرض الثاني للكتاب الكردي بلهجاته الكرمانجية والصورانية والزازاكية في يومه الثالث والاخير، وذلك في صالة زانا بمدينة قامشلو، الساعة 10:00، (مرفق بالصور والفيديو).

تحت شعار "معاً للحفاظ على المكتسبات الكردستانية لا للوزان آخر"، ينظم المؤتمر القومي الكردستاني KNK، محاضرة بعنوان "المكتسبات الكردستانية ومئوية لوزان"، وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن، في تمام الساعة 17:30، (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA