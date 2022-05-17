مخطط وكالة أنباء هاوار 17 – 5 - 2022

تبدأ عملية المسح السكاني في مدينة قامشلو وناحية عامودا ونواحيها والذي سيستمر ليومين متتالين.(مرفق بالصور والفيديو).

تستمر فعاليات معرض الكتب الكردية في مدينة قامشلو لليوم الثالث والأخير في مركز محمد شيخو للثقافة والفن. .(مرفق بالصور والفيديو).

بالتزامن مع يوم الشهداء يوقد أهالي ديرك ومجلس عوائل الشهداء الشموع على أضرحة الشهداء في مزار الشهيد خبات في ناحية ديرك الساعة 18:00.(مرفق بالصور والفيديو).

يوقد أهالي مقاطعة الحسكة في كلا من "الحسكة، الدرباسية، تل تمر، الشدادي"، الشموع على اضرحة الشهداء في مزارات الشهداء، بمناسبة ذكرى شهداء أيار، بتمام الساعة 18.00. (مرفق بالصور والفيديو).

بالتزامن مع يوم الشهداء يوقد أهالي ناحية تربه سبيه الشموع على أضرحة الشهداء في مزار الشهيد دلشير في قرية دكري الساعة 19:00.(مرفق بالصور والفيديو).

تدخل فعاليات خيمة الاعتصام المنددة بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK، يومها الثاني، المنظمة من قبل حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية الدرباسية. (مرفق بالصور والفيديو).

تطلق حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات فعالية خيمة المقاومة في ناحية شيران شرق مدينة كوباني، وذلك تنديداً بالهجمات على جبال كردستان والهجمات الأخيرة على كوباني وريفها. الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

يعقد مجلس المرأة بحزب سوريا المستقبل ومكتب تجمع نساء زنوبيا في الرقة ندوة حوارية تحت شعار واقع المرأة معاناة وتحدي. (مرفق بالصور والفيديو)

يخرج اهالي ناحية تل كوجر في مسيرة من أجل التنديد بالعزلة على القائد عبدالله أوجلان واستنكار هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع. الساعة (09.00) (مرفق بالصور والفيديو).

يدلي مجلس عوائل الشهداء في ناحية كركي لكي ببيان للراي العام للتنديد باستمرار العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، الساعة 13.00 (مرفق بالصور والفيديو).

شكل استشهاد المناضل الأممي حقي قرار تحولاً مفصلياً في نضال حركة التحرر الكردستاني للتحول إلى تنظيم حزبي مناهض للاستعمار الخارجي وامتداداته الداخلية. كما كشف استشهاد المناضل حقي قرار المدى الذي يمكن أن يذهب إليه المتواطئون مع الدولة التركية المحتلة.

أكد سكان الشريط الحدودي في شمال وشرق سوريا أن توحيد وتنظيم الصفوف أفضل وسيلة للوقوف ضد هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وشددوا "لن نسمح للأعداء بدخول أراضينا".(مرفق بالصور والفيديو)

حذر شيوخ ووجهاء وأعيان عشائر عربية وكردية في إقليم الجزيرة من إبادة جديدة على يد الدولة التركية بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني، مطالبين الشعوب بتعزيز وتقوية الوحدة لإفشال هجماتهم ومخططاتهم. (مرفق بالصور والفيديو)

العالم

تتعمق الأزمات المعيشية والإنسانية في قطاع غزة، إثر ذلك، تزايدت أعداد العاطلين عن العمل إلى أكثر من 250 ألف عاطل عن العمل، ووصلت نسبة الفقر والبطالة في قطاع غزة المحاصر منذ ما يقارب 16 عاماً، إلى 80%.

تقرير

يواصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استخدامه ملف اللاجئين السوريين كأداة لتنفيذ أجنداته، حيث بدأ باستخدامهم كأداة لتغيير ديمغرافية المناطق التي احتلها من خلال توطين لاجئين سوريين في مناطق تم تهجير سكانها الأصليين، إذ حذر الصحفي، سركيس قصارجيان، من أن ذلك سيؤدي إلى "زرع بؤرة ملتهبة في المنطقة والعودة إلى دوامة العنف".

يؤكد مدير المركز العربي للبحوث والدراسات، هاني سليمان، أن "العثمانية الجديدة" تهدف إلى توسيع النفوذ التركي في المنطقة والسيطرة على ثرواتها عبر استغلال قضايا الشعوب ومعاناتهم، بينما يشير رئيس مركز "جهود" للبحوث والدراسات، عبد الستار الشميري، إلى أن العثمانيين الجدد يستخدمون الدعم القطري والإسلام السياسي كأداة لتحقيق مصالحهم.

ANHA